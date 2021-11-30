Выбираем подарки к Новому году: обзор Myslo
Да-да, чтобы в спешке не бегать по магазинам в последний день перед праздником, уже пора задуматься, чем вы порадуете своих близких. Собрали для вас интересные идеи!
Типография «Всрок»
Магазин «Русский фейерверк»
ВкусВилл
Типография «Всрок» – Новый год под знаком Тулы!
Не первый год типография «Всрок» сотрудничает с известным тульским фотографом Ильей Гарбузом, входящим в ТОП 100 35AWARDS в номинации «Городской пейзаж»!
Проживая день за днем, зашиваясь в рутинных делах, мы перестаем обращать внимание на красоту нашего родного города. Благодаря профессиональному взгляду Ильи и печатным мощностям «Всрок», все желающие могут приобрести календарь с прекрасными видами Тульского края!
Перекидной настенный календарь "Тульский край" на 2022 год.
Размер - 42*29,7 см.
Бумага – мелованная, 300 гр.
Календарь станет прекрасным подарком как для любящих свой город жителей Тулы, так и для гостей и туристов Тульской области. Ваши бизнес-партнеры, коллеги, клиенты, друзья и родственники будут рады такому новогоднему сувениру!
Для красивых подарков нужна красивая упаковка! Именно поэтому в типографии «Всрок» был разработан презентационный пакет с тульской символикой.
Пакет бумажный, ламинированный, под формат А3 (31*44*16 см)
Вы можете презентовать календарь «Тульский край» в красивом пакете, и это будет приятный памятный сувенир о Туле, а можете добавить тульский пряник или сладости тульской конфетной фабрики, которые продаются в любом тульском кондитерском и это уже будет настоящий подарок из Тулы!
Желающие могут приобрести в интернет-магазине «Всрок» ламинированные пакеты под формат А4, стоимостью 180 рублей.
А если вы хотите преподнести родным и близким теплый душевный подарок к Новому Году, закажите в типографии «Всрок» фотокнигу или индивидуальный календарь на 2022 год!
Все что, по-настоящему, нужно от нас нашим близким – это внимание. Им приятно осознавать, что их любят и о них помнят. Фотокнига – это прекрасная возможность показать свое отношение. Выбирайте интересный дизайн, которых в онлайн-редакторе Всрок очень много и размещайте ваши совместные фотографии. Никто не останется равнодушным!
По выбору заказчика фотокниги и календари печатаются на фотобумаге или матовой бумаге в 250 гр., а для создания обложки используется картон с поролоном, перетянутый специальной ламинированной самоклеющейся бумагой.
Такое изделие имеет исключительно презентабельный вид, его приятно взять в руки, перелистнуть тяжелые страницы и окунуться в приятные воспоминания о людях и событиях, которые запечатлены на страницах.
В интернет-магазине вы можете заказать визитки, свадебные пригласительные и постеры с видами Тулы!
Ждем ваших заказов!
Тула, Красноармейский пр., 7-а.
Тел. 8 (4872) 253−521.
Магазин «Русский фейерверк»
Новый год – это шампанское, подарки, мандарины и, конечно, фейерверк! Яркие огни загорятся в небе сразу после боя курантов и станут едва ли не главным событием новогодней ночи.
Фейерверки создают особую праздничную атмосферу и будут как нельзя кстати в любой компании. Можно купить их не только, чтобы порадовать близких, но и в подарок, если новогоднюю ночь вы собираетесь провести в гостях.
Фейерверк в подарок – отличная идея. Она подарит заряд положительных эмоций всем гостям праздника. Выбирать фейерверк на новогодние праздники нужно уже сейчас. Сейчас цены еще не выросли, очередей в магазинах еще нет, и в наличии есть самые разнообразные модели.
К тому же магазин «Русский фейерверк» объявляет акцию: с 1 по 12 декабря покупателей ждет скидка 25 % на батареи салютов!
Успейте купить фейерверки для себя и близких! Огромный выбор хлопушек, петард и салютов вы найдете по адресу ул. Луначарского, 35.
Торопитесь, праздники уже не за горами!
Тула, ул. Луначарского, 35.
Тел.
ВкусВилл
Больше всех в Новый год ждут подарки дети. Приготовьте для них необычный сюрприз – набор юного фантазера и исследователя с играми, опытами и угощениями.
ВкусВилл представляет несколько идей подарков, которые точно понравятся малышам и подросткам.
Снег – обязательный атрибут Нового года, но дома он тут же превратится в воду. ВкусВилл предлагает не расставаться с детскими зимними забавами и в пределах квартиры. Все, что понадобится: набор для создания искусственного снега. Благодаря ему вы сможете сделать целый сугроб снега. Он выглядит как настоящий, и из него можно лепить!
Снег – это слишком банально? Тогда присмотритесь укнабору для проведения опытов «Извержение вулкана». В ходе эксперимента можно создать свой собственный вулкан и с помощью простых ингредиентов воссоздать процесс извержения. Таким подарком обязательно увлечется вся семья.
Набор для создания елочных украшений – тоже может стать занятием для всей семьи. Создавайте уникальные игрушки, которые украсят елку в вашем доме. Бумажные украшения изготовлены из экологически чистых материалов и безопасны в использовании. Яркие краски и блёстки помогут создать праздничную атмосферу и новогоднее настроение. Набор подходит для детей с 5 лет.
Набор настольных магнитных игр 4-в-1 будет радовать и после новогодних праздников. Он продаются в компактной металлической коробочке, которую удобно взять с собой в поездки и разнообразить досуг детей в возрасте от 6 лет. Процесс игр способствует развитию стратегического и логического мышления, усидчивости и мыслительного процесса.
Эти и другие наборы для игр, творчества и опытов можно дополнить вкусными и натуральными сладостями из ВкусВилл.
Кстати, подарки от ВкусВилл станут отличным решением, если вам срочно понадобится презент для родственников или друзей. Товары в нужном количестве доставят до квартиры в течение двух часов.
Не забудьте и про упаковку. Вы можете сами расфасовать подарки для детей или доверьте это магазину. Просто докупите подарочную упаковку и обозначьте в заказе количество детей!
Адреса магазинов в Туле:
Красноармейский пр., 10,
ул. 9 Мая, 1,
ул. Первомайская, 10.