Выбираем подарки к Новому году: обзор Myslo

Фото: pexels.com.

Да-да, чтобы в спешке не бегать по магазинам в последний день перед праздником, уже пора задуматься, чем вы порадуете своих близких. Собрали для вас интересные идеи!

Не первый год типография «Всрок» сотрудничает с известным тульским фотографом Ильей Гарбузом, входящим в ТОП 100 35AWARDS в номинации «Городской пейзаж»!

Проживая день за днем, зашиваясь в рутинных делах, мы перестаем обращать внимание на красоту нашего родного города. Благодаря профессиональному взгляду Ильи и печатным мощностям «Всрок», все желающие могут приобрести календарь с прекрасными видами Тульского края!

Перекидной настенный календарь "Тульский край" на 2022 год.



Размер - 42*29,7 см.

Бумага – мелованная, 300 гр.

Календарь станет прекрасным подарком как для любящих свой город жителей Тулы, так и для гостей и туристов Тульской области. Ваши бизнес-партнеры, коллеги, клиенты, друзья и родственники будут рады такому новогоднему сувениру!

Для красивых подарков нужна красивая упаковка! Именно поэтому в типографии «Всрок» был разработан презентационный пакет с тульской символикой.

Пакет бумажный, ламинированный, под формат А3 (31*44*16 см)

Вы можете презентовать календарь «Тульский край» в красивом пакете, и это будет приятный памятный сувенир о Туле, а можете добавить тульский пряник или сладости тульской конфетной фабрики, которые продаются в любом тульском кондитерском и это уже будет настоящий подарок из Тулы!

Желающие могут приобрести в интернет-магазине «Всрок» ламинированные пакеты под формат А4, стоимостью 180 рублей.

А если вы хотите преподнести родным и близким теплый душевный подарок к Новому Году, закажите в типографии «Всрок» фотокнигу или индивидуальный календарь на 2022 год!

Все что, по-настоящему, нужно от нас нашим близким – это внимание. Им приятно осознавать, что их любят и о них помнят. Фотокнига – это прекрасная возможность показать свое отношение. Выбирайте интересный дизайн, которых в онлайн-редакторе Всрок очень много и размещайте ваши совместные фотографии. Никто не останется равнодушным!

По выбору заказчика фотокниги и календари печатаются на фотобумаге или матовой бумаге в 250 гр., а для создания обложки используется картон с поролоном, перетянутый специальной ламинированной самоклеющейся бумагой.

Такое изделие имеет исключительно презентабельный вид, его приятно взять в руки, перелистнуть тяжелые страницы и окунуться в приятные воспоминания о людях и событиях, которые запечатлены на страницах.

В интернет-магазине вы можете заказать визитки, свадебные пригласительные и постеры с видами Тулы!

Ждем ваших заказов!

Тула, Красноармейский пр., 7-а.

Тел. 8 (4872) 253−521.

www.vsrok.com

Новый год – это шампанское, подарки, мандарины и, конечно, фейерверк! Яркие огни загорятся в небе сразу после боя курантов и станут едва ли не главным событием новогодней ночи.

Фейерверки создают особую праздничную атмосферу и будут как нельзя кстати в любой компании. Можно купить их не только, чтобы порадовать близких, но и в подарок, если новогоднюю ночь вы собираетесь провести в гостях.

Фейерверк в подарок – отличная идея. Она подарит заряд положительных эмоций всем гостям праздника. Выбирать фейерверк на новогодние праздники нужно уже сейчас. Сейчас цены еще не выросли, очередей в магазинах еще нет, и в наличии есть самые разнообразные модели.

К тому же магазин «Русский фейерверк» объявляет акцию: с 1 по 12 декабря покупателей ждет скидка 25 % на батареи салютов!

Успейте купить фейерверки для себя и близких! Огромный выбор хлопушек, петард и салютов вы найдете по адресу ул. Луначарского, 35.

Торопитесь, праздники уже не за горами!

Сайт

Тула, ул. Луначарского, 35.

Тел. 8 (4872) 47-08-50 .

Больше всех в Новый год ждут подарки дети. Приготовьте для них необычный сюрприз – набор юного фантазера и исследователя с играми, опытами и угощениями.

ВкусВилл представляет несколько идей подарков, которые точно понравятся малышам и подросткам.

Снег – обязательный атрибут Нового года, но дома он тут же превратится в воду. ВкусВилл предлагает не расставаться с детскими зимними забавами и в пределах квартиры. Все, что понадобится: набор для создания искусственного снега. Благодаря ему вы сможете сделать целый сугроб снега. Он выглядит как настоящий, и из него можно лепить!

Снег – это слишком банально? Тогда присмотритесь укнабору для проведения опытов «Извержение вулкана». В ходе эксперимента можно создать свой собственный вулкан и с помощью простых ингредиентов воссоздать процесс извержения. Таким подарком обязательно увлечется вся семья.

Набор для создания елочных украшений – тоже может стать занятием для всей семьи. Создавайте уникальные игрушки, которые украсят елку в вашем доме. Бумажные украшения изготовлены из экологически чистых материалов и безопасны в использовании. Яркие краски и блёстки помогут создать праздничную атмосферу и новогоднее настроение. Набор подходит для детей с 5 лет.

Набор настольных магнитных игр 4-в-1 будет радовать и после новогодних праздников. Он продаются в компактной металлической коробочке, которую удобно взять с собой в поездки и разнообразить досуг детей в возрасте от 6 лет. Процесс игр способствует развитию стратегического и логического мышления, усидчивости и мыслительного процесса.

Эти и другие наборы для игр, творчества и опытов можно дополнить вкусными и натуральными сладостями из ВкусВилл.

Кстати, подарки от ВкусВилл станут отличным решением, если вам срочно понадобится презент для родственников или друзей. Товары в нужном количестве доставят до квартиры в течение двух часов.

Не забудьте и про упаковку. Вы можете сами расфасовать подарки для детей или доверьте это магазину. Просто докупите подарочную упаковку и обозначьте в заказе количество детей!

«ВкусВилл»

Адреса магазинов в Туле:

Красноармейский пр., 10,

ул. 9 Мая, 1,

ул. Первомайская, 10.

Горячая линия

8 (800) 550-86-02

(ежедневно с 9.00 до 21.00).

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