Илиана Марина об аэропортах, городах, коронавирусе и новых проектах

Весь этот год управляющий директор тульской клиники «Эксперт» общалась с нами «на лету» — из аэропортов и городов по всей России.

И просто поразительно, сколько под ее руководством было сделано в клинике за этот год! О главных успехах — в нашем интервью (из аэропорта, естественно).

— Илиана, каким был 2021 год для Вас? Как Вы оцениваете свои успехи?

— Год был насыщенным, продуктивным, успешным. Кризиса в работе и бизнесе не почувствовали. Более того, мы перевыполним поставленные финансовые цели! И это отличный результат в условиях тотального подорожания всего (расходников, препаратов, медицинской техники). При этом цены на свои услуги мы не поднимали уже давно!

— В Вашей клинике весь год происходили изменения, усовершенствования — расскажите о тех, которые стали наиболее успешными и значимыми для ее развития.

— Одно из наших нововведений — мы внедрили в клинике консьерж-сервис, когда за пациентом закрепляется выделенный менеджер по сопровождению и решает все возникающие вопросы. Это безусловный вклад в повышение комфорта.

Еще одно важнейшее направление, которое мы активно развивали, — проект по международному медицинскому туризму. Клиника «Эксперт» подписала договор о сотрудничестве с известной по всему миру сетью клиник Acibadem. Причём мы выступаем не посредником: представительства Acibadem будут работать на территории наших клиник. Теперь мы будем сопровождать наших пациентов, нуждающихся в уникальных операциях, которые не делаются в России (трансплантология, кардиология, онкология и т. д. ) на госпитализацию в Турцию. Одно из уникальных предложений нового проекта — организация отдыха в Турции пациентам, проходящим гемодиализ.

— Пандемия сопровождала нашу жизнь весь этот год. Как она сказалась на работе вашей клиники? И что в спектре ваших услуг помогло тулякам быстрее и эффективнее справляться с последствиями коронавируса?

— Сейчас очень остро стоит тема вакцинации. Многие боятся прививаться, опасаясь последствий либо реакции организма с хроническими заболеваниями. Для своих пациентов мы разработали программу чек-ап для вакцинации от COVID-19. Также разработаны программы диагностики, лечения и реабилитации после перенесённой коронавирусной инфекции.

К сожалению, мы столкнулись и продолжаем сталкиваться с тем, что за время ограничительных мер у многих пациентов обострились хронические заболевания. Люди боялись или не имели возможность своевременно приехать на диагностику, соответственно, сейчас выявляем все больше запущенных случаев. К счастью, профессионализм наших докторов и прекрасное оборудование позволяют эффективно помогать пациентам.

— Вы рассказывали нам о строительстве нового корпуса клиники — в какой стадии этот процесс? Когда ждать открытия? И какие направления в нем откроются?

— Открытие запланировано на весну наступающего года. В этом корпусе мы расширим наше отделение лучевой диагностики: усилимся вторым современным аппаратом МРТ, КТ, увеличим количество аппаратов УЗИ и функциональной диагностики. Также здесь будут открыты операционная и стационар.

— Какие планы вы строите на 2022-й? Что нового предложите тулякам?

— Планируем расширить спектр услуг и передовых методик диагностики и лечения. Будем и дальше развивать международное сотрудничество, чтобы дать тулякам шанс получить медицинскую помощь за границей, если в России это или невозможно, или очень дорого.

— Чем лично вам запомнится этот год?

— Большим количеством поездок, интересных встреч, активностей и путешествий. Он начался с Кубы — мы с детьми наконец-то слетали на океан! Запомнится командировками — в Москву, Питер, Самару, Липецк, Махачкалу, Борисоглебск, Воронеж, Владимир, Владивосток, Иркутск, Уфу. Огромным количеством семинаров, конференций, мастер-классов и тренингов. Клиника «Эксперт» выступила партнером на всех мероприятиях Забег.РФ. Кстати, наши сотрудники активно принимают участие в марафонах, забегах и в «Гонке героев»!

БЛИЦ Мой 2021-й в трех словах

Проекты, аэропорты, диплом МВА

За что я благодарна этому году

Послабления в ограничениях по ковиду дали возможность более свободно передвигаться: у меня возобновились проекты, мы с детьми слетали на океан.

Чего я не хотела бы брать с собой в 2022-й

Благодарна Богу и Вселенной, этот год прошёл без потерь. Поэтому нет ничего такого, о чем я хотела бы забыть. Если только мелкие предательства «мелких» людей.

Чего бы я хотел для себя/бизнеса в новом году

Для бизнеса и нашей клиники — успешного открытия второго корпуса и свершения ещё одного проекта (пока это тайна). Для себя — продолжения проектной работы, поездок и путешествий. И купить дом за городом.

Нужно идти к своей глобальной цели, со своими ценностями, менять мир в лучшую сторону, доверять себе, развиваться, делать то, что искренне откликается в сердце. Быть лучшей версией себя! При этом узнать, как другие добивались успеха, увидеть айсберг вложенных усилий и труда, изучить путь и опыт точно будет полезно.

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