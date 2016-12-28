Байки тульских Дедов Морозов

На фото Дмитрий Блинцов в образе Деда Мороза

Юрий Борисов

Однажды мы поздравляли двух сестер — Катю и Машу. Все шло как обычно, дети веселились и смотрели на нас завороженным взглядом. Пришло время традиционных подарков, девочки сказали, что приготовили для Дедушки творческие номера. Катя рассказала красивое стихотворение, получила подарок. Пришло время Маши. Она подготовилась, набралась смелости и от души прочитала стихотворение. Только ее начал хвалить Дедушка, она говорит: «А я еще песню знаю». Ну что ж, хоть нас ждут и другие дети, не отказывать же ребенку. С удоволь­ствием приняли мы предложение послушать песню «Санта Лючия» в оригинальном варианте. Она пела ее красиво и профессионально. Нам все очень понравилось, но время уже поджимало. В новогодние праздники у Деда Мороза и Снегурочки все дни расписаны по минутам.

Дедушка уже готов был отдать подарок, но ребенок радостно сообщил, что хочет сыграть для нас на рояле! Мы переглянулись. Маша пригласила нас в комнату, настроилась, пару раз начинала заново и сыграла. В это время мы уже должны были подъезжать к следующему ребенку, но как уйти, когда девочка искренне верит, что перед ней настоящий волшебник и его внучка? Маша показала нам всё, что умеет, чтобы услышать добрые слова от Деда Мороза. Она их услышала, получила подарок и осталась радостная пребывать в новогоднем настроении. А мы, хоть и опоздали в гости к следующим ребятам, тоже получили великолепные эмоции. Что может быть лучше счастливого ребенка?

Кирилл Боровиков

30 декабря 2014 года мы вместе со Снегурочкой Настенькой приехали на десятый по счету заказ. Уже поднимаясь на этаж, заметил, что в заявке не указаны имена и количество детей. Когда мы зашли в квартиру, навстречу выбежала мама, вручила подарки и, сообщив, что дети нас уже ждут, скрылась за дверью. Первой к детям всегда выходит Снегурочка, чтобы детей не напугало появление большого Дедушки с бородой и в длинном халате. Я в это время всегда слушаю за дверью, пытаюсь уловить настроение ребенка.

Но в этот раз я не слышал детских голосов, в комнате явно было двое взрослых и двое подростков. Я решил, что меня ожидает очень стеснительный ребенок. Но когда вошел в квартиру, мне навстречу выбежали 14-летняя девочка и 13-летний мальчик. Они с радостными криками повисли на мне, а я все искал глазами ребенка. Все еще ожидал увидеть малыша, который просто постеснялся выйти мне навстречу. Но в комнате были только родители. Мы со Снегурочкой растерялись, наша программа рассчитана на детей до 10 лет. Но подростки играли с нами во все предложенные игры и показали целый концерт: два огромных стихотворения, песня про игровую приставку собственного сочинения, исполненная на два голоса под музыку. Мы вручили подарки, поводили хоровод и простились. Это было так трогательно, дети нас обнимали, плакали. Когда к нам вышли родители, я не удержался и спросил, чьей идеей было пригласить Деда Мороза к подросткам. Они рассказали, что об этом их попросили сами дети, они хотели таким образом проститься с детством и новогодней сказкой. Мы были так растроганы! В тот день мы поверили в новогоднее волшебство…

Дмитрий Блинцов

Сейчас, чтобы стать Дедом Морозом, можно просто заказать костюм в интернете и выходить на работу. А раньше все было экзотичнее. Меня в «красноносые» занесло стихийно. В 14 лет я решил стать великим актером, занимался в театральной студии. Нас часто привлекали на утренники в ДК. В представлении был задействован приглашенный со стороны Дед Мороз. 29 декабря у нас было пять утренников. Дедушка снимал напряжение чем-то горячительным в гримерке. На четвертом утреннике он начал поздравлять детей, рассказывающих стихи, с днем рождения. К началу пятого представления он просто пропал. Руководительница решила, что Дедом Морозом буду я. На меня натянули костюм старика и, несмотря на мои протесты, вытолкнули в зал. Дети смеялись, родители улыбались. Всё сложилось. Боевое крещение прошло успешно, и только о странно убавившем в росте и серьёзно похудевшем Дедушке Морозе с выражением «SOS» в глазах ещё долго говорили все сотрудники ДК.

Лет шесть назад я работал Дедом Морозом по офисам обслуживания одного мобильного оператора. Заходил в офис, читал стишок, водил с сотрудниками хоровод и вручал им торт. Случайным посетителям раздавал по чупа-чупсу. 30 декабря, около восьми вечера, последний офис. Возил меня дедушка-водитель. Сил уже не осталось, новогоднего настроения тоже. Последней каплей стал жезл гаишника. Мы где-то на набережной Дрейера умудрились переехать сплошную, от усталости просто не заметили. После десятиминутного ожидания своего деда я решил вмешаться. Прямо в костюме с мешком чупа-чупсов пошёл к ГИБДД. «Здравствуй, внучок! С наступающим…» — классика. Даже стих не попросил, вручил леденец и поздравил. Надеялся, что инцидент исчерпан, но нет. Инспектор смерил меня презрительным взглядом и выписал штраф. Было очень жалко водителя. Я отработал в офисе и уставший поехал домой. Вышел из трамвая и вижу, как дорогу переходит тот самый неулыбчивый гаишник, оштрафовавший кортеж Деда Мороза. Пришло время отомстить. Неторопливым шагом триумфатора перехожу дорогу под счастливые крики ребёнка: «Папа, смотри — Дед Мороз!» и сконфуженный взгляд сотрудника. Вручаю ребенку последнюю конфету и спрашиваю, чего он хочет больше всего. Мальчик отвечает: «Ноутбук». Шесть лет назад ноутбуки не отличались низкими ценами и доступностью. Я торжественно пообещал ребенку положить заветный подарок под елку. Отец от такого обещания был в шоке. На том и разошлись. Такой вот новогодний бумеранг.

Владимир Мискарян

Три года назад мы приехали поздравлять двоих детей. Ничего не предвещало беды, но, как оказалось, родители забыли нас предупредить, что в доме еще есть животные. На пороге квартиры нас встретили пять джек-рассел-терьеров. Пока Дед Мороз веселился с детьми, собаки играли. Родители успокаивали: «Не волнуйтесь, они не кусаются». Но в это время джек-расселы уже догрызали мой посох.