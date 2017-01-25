Парк активного отдыха «Некрасово»: крутые горнолыжные спуски, новые сноуборды и море позитива

Фото Алексея Пирязева.

Новый горнолыжный комплекс в парке активного отдыха «Некрасово» открылся только в этом году и сразу по праву стал считаться одним из самых крупных в области. Сейчас в «Некрасово» тринадцать обновленных спусков для горных лыж и сноуборда.

Комплекс находится в 12 километрах от Тулы и отлично просматривается с федеральной трассы М-2 «Крым». Для посетителей оборудована просторная бесплатная парковка.

Для любителей горных лыж и сноубордистов подготовлены 13 спусков и пять зон катания. Здесь каждый найдет трассу по душе в зависимости от опыта и навыков катания. Для новичков подойдут спуски от 100 метров с перепадом высот от 15 метров. А профессионалы оценят 550 метровую трассу с перепадом высот до 70 метров.

Трассы ратрачатся ежедневно, а при большом наплыве гостей — два раза в день. Кроме того, в «Некрасово» есть собственная система оснежнения. А спуски оснащены четырьмя подъемниками — два опорных бугельных типа «швабра», один бугельный безопорный и беби-лифт. Так что вам не придется проводить время в очередях.

В прокат сдается новейшее горнолыжное и сноубордическое оборудование премиум-класса торговых марок Fischer, Rossignol, Burton. Кататься на таком одно удовольствие.

Кроме любителей экстремального спорта в парке активного отдыха найдется развлечение и для тех, кто обожает покататься на «ватрушке».

В «Некрасово» есть новейший тюбинг-центр с двумя спусками по 350 метров.

Одна трасса более пологая для детей, вторая — экстремальная, с резким изменением высот для любителей острых ощущений. Несмотря на то, что желающих с ветерком прокатиться с горы всегда много, благодаря двум подъемникам очередей почти нет. В парке сдаются на прокат 200 тюбингов! Покататься могут все желающие.

Сотрудники парка активного отдыха уверяют, такого тюбинг-центра больше нет нигде в Центральном федеральном округе.

Не умеете кататься на горных лыжах или сноуборде? Не беда! В «Некрасово» есть квалифицированные инструкторы, которые помогут сделать первые шаги в экстремальном спорте.

В парке активного отдыха предусмотрена удобная платежно-пропускная система, гибкие тарифы, дневные и часовые абонементы. Всех посетителей примет просторное здание проката со всеми удобствами и кафе на втором этаже.

Те, кто уже оценил новый горнолыжный комплекс, остались в восторге.

Валерий Шипицын:

- На сноуборде катаюсь очень давно. А сегодня решил попробовать горные лыжи. «Некрасово» мы любим всей семьей. Здесь самые лучшие трассы в области. Мой ребенок занимается здесь горными лыжами с тренером. И ему очень нравится.

Артем Сергеев:

- Мне все очень нравится. Я катаюсь с удовольствием, а вот мама пока боится садиться на тюбинг. В горнолыжном комплексе я впервые. Раньше был только в Платоновском парке, но здесь совсем другое. С большой горы летишь быстро и долго.

Вадим Васильев:

- На горных лыжах катаюсь уже три года. Приезжаю в «Некрасово», потому что живу недалеко. Да и склоны здесь самые нормальные в области по скорости. За ними ухаживают, кататься всегда приятно. А что еще нужно, для хорошего отдыха?

Ольга Малинина:

- Я живу в Чехове. Приехала в гости к друзьям, и с ними выбралась покататься на горных лыжах. Почему «Некрасово»? Потому что выведала в интернете, что это лучший горнолыжный комплекс в Тульской области. Длиннее склонов больше нет нигде, и трасса широкая. Отзывы в сети не подвели, здесь очень комфортно. Уже оценила новый комплекс, хорошее и быстрое обслуживание. В общем поездкой довольна.

Надежда Моторина:

- Мы отмечаем в «Некрасово» День рождения. Приехали впервые и сразу все понравилось — отличное обслуживание, новое оборудование. Сегодня катаемся на тюбинге. Спуск, что надо! Большой и в меру экстремальный, мы в восторге. Вообще мы любим активный отдых, так что, думаю, вернемся сюда еще не раз.

Горнолыжный комплекс «Некрасово» работает со среды по воскресенье. В будние дни с 13.00 до 22.00, в выходные с 11.00 до 22.00. Внимание, подъемники выключаются в 21.45.

Подробную информацию о парке активного отдыха «Некрасово» и ценах на услуги можно узнать на официальном сайте и группах в социальных сетях.

Тульская область, Ленинский район, 176 км трассы М2

79−01−59, 8−930−79−101−59

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www.nekrasovo71.ru

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