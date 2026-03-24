Сергей Шинкаренко: «Трудности – не повод отказываться от мечты»

Он переехал за тысячу километров от дома, чтобы работать в компании, о которой знает вся страна. Познакомился с удивительными мохнатыми абердин-ангусами, освоил верховую езду, прошел стажировку и обучение в Академии «Мираторга». И в первые же недели работы спас свою ферму от пожара. На улице двадцать градусов мороза, мощные тракторы плавятся от жара огня, а у него на принятие решения считанные секунды.

15 февраля после рабочего дня управляющий-стажер площадкой в Белолипках Тульской области Сергей Шинкаренко вернулся домой. Небольшой уютный коттедж прямо на территории фермы стал для него временным, но очень удобным жильем. Нестерпимо болела голова, и Сергей лег спать пораньше. Он не знает, почему проснулся, показалось, что слышал громкий хлопок. Вместо ночной темноты сквозь жалюзи пробивалось алое зарево. Выглянув в окно, Сергей увидел полыхающий гараж, мгновенно оделся и побежал туда, где произошло ЧП.

Согласен на переезд

Сергею 29 лет, он родился и вырос на юге, под Ростовом-на-Дону, с сельским хозяйством и уходом за животными знаком с детства. Поэтому хоть и получил диплом технолога производства, всегда стремился работать на ферме. На родине он уже успел пройти путь от начальника участка до руководителя свинокомплекса. Желание расти в профессии привело его на платформу по поиску работы, где он откликнулся на вакансию компании, о которой много слышал ещё в университете.

— В нашей стране любой знает про «Мираторг», — говорит Сергей, — в любом магазине бренд представлен самой разнообразной продукцией. А я особенно хотел участвовать в проекте по разведению КРС, благодаря агрохолдингу, мраморная говядина уже стала легендой. Поэтому увидев предложение о работе, не думал ни минуты.

Так с сентября 2025 года он официально стал частью команды «Мираторга». Его сразу отправили на двухмесячную стажировку в Калужскую область на ферму КРС, о чем Сергей и мечтал.

— Вся работа на таких площадках организована совсем по-другому, современное оборудование, другие технологии, подход, — вспоминает он. — Поэтому я попросил руководителя дать мне возможность участвовать во всех операциях, хотел все освоить, выполнить собственными руками. Научился ездить на лошадях, работал бок о бок с операторами, помогал везде, где не хватало рук. Абердин-ангусов я раньше не видел — это нечто, совсем другие животные, крупные и красивые. Мне очень понравилось.

Любой опыт пригодится

Обучающие программы и институт наставничества в «Мираторге» хорошо развиты, поэтому при отборе кандидатов ставку здесь делают не столько на опыт и теоретические знания, сколько на желание трудиться и профессионально расти. Для Сергея, уже имевшего руководящий опыт, стажировки — они, к слову, оплачиваются, — следовали одна за другой. И каждый раз он не боялся никакой работы, все этапы, все уровни пробовал сам.

— Когда узнал, что возобновила работу Академия «Мираторга», — делится он, — уже сам попросил меня туда направить, знания лишними не бывают. Это мой принцип: если есть возможность научиться, надо учиться, а пригодится или нет, жизнь покажет.

К новому году Сергей вновь встал перед выбором — вакансия руководителя фермы, на которую его готовили, была на тот момент только в Тульской области. Его спросили о готовности к переезду и получили согласие. На ферме в Белолипках он, следуя своему правилу, попросил трактористов, чтобы помогли освоить управление спецтехникой.

В середине февраля засыпанная огромным количеством снега площадка начала готовиться к перепрофилированию, вместо ухода за материнским стадом здесь будут доращивать телят. Предстояла грандиозная работа, в которой каждый человек, каждая машина на особом счету.

Интуиция не подвела

Когда увидел зарево в окно, первая мысль была о тракторах. Их, к счастью, не стали загонять в гараж, который сейчас полыхал, а поставили рядом. Техника не просто дорогая, она в свете предстоящего сезона — бесценная! Сергей бежал и на ходу звонил в МЧС, чтобы прислали пожарных, на ходу дал поручения сотрудникам КПП; поскольку время было уже позднее, людей на площадке практически не было.

Дозвонившись до своего непосредственного руководителя и поставив в известность, принял мгновенное решение — нужно пробовать спасти машины своими силами. Пламя было огромным, вырвалось наружу, тракторы загорелись бы с минуты на минуту. Сергей побежал к административному корпусу, где был дежурный контролер Анатолий Карабаджак. Он сотрудник опытный, поэтому включился в спасательную операцию мгновенно и без лишних разговоров.

Мужчины подобрались вплотную к огню, завели раскаленные машины и по очереди отогнали на безопасное расстояние. От перепада температур стекла в тракторах просто взрывались и разлетались на осколки.

— В теплом гараже оставался еще один, — вспоминает Сергей, — Анатолий в прошлом тракторист, поэтому я поспешил открыть ворота, а он выгнал технику. Я в этот момент узнавал, где распределители, чтобы отключить электричество и другие коммуникации; важно было избежать еще более тяжелых последствий.

К этому времени приехали пожарные, но даже им потребовалось время, чтобы ликвидировать пожар. К полуночи на площадке воцарилась тишина, только запах гари и остов гаража напоминали о произошедшем. Тульская область, как и другие в центральной части России сейчас, увы, все чаще подвергается атакам беспилотников. И в тот день активность в районе фермы была очень высокой. Но пожарные не обнаружили следов взрыва, по официальному заключению, причиной возгорания стала проводка.

Сейчас в Белолипках строят новый гараж, сгоревший демонтировали. Жизнь площадки продолжается. На наш вопрос, что позволило руководителю так смело, быстро и грамотно действовать в экстремальной ситуации, Сергей отвечает, что армейский опыт — он служил на Кавказе. К дронам и другим трудностям относится философски, во всяком случае, от мечты из-за них отказываться не собирается.