Косметология в медцентре «Феникс»: «Вы всего в одном шаге от женского счастья»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Уверенность в себе – ключ к счастью женщины. Не важно, сколько лет 20 или 60. В любом возрасте хочется нравиться себе и окружающим.

Порой, от того, чтобы почувствовать себя красивой и желанной, женщину отделяет лишь поход к косметологу. В Туле полный спектр косметологических услуг можно пройти в центре восстановительной медицины «Феникс».

Центр уже много лет специализируется на восстановительном лечении. Ранее он располагался в Доме науки и техники на ул. Менделеевская, а теперь переехал в собственное помещение на ул. 9 мая.

Косметологические услуги в «Фениксе» оказывает дипломированный специалист Лариса Ульянова – врач-косметолог с многолетним опытом работы в этой отрасли. К ней обращаются девушки и женщины, желающие улучшить цвет лица, устранить мимические морщинки, избавиться от угревой сыпи и другими проблемами.

Лариса Ульянова

– Почему так важно женщинам разного возраста регулярно посещать косметолога?

– Современная действительность предъявляет очень высокие требования к внешности. Привлекательная внешность открывает перед человеком новые возможности, делает его уверенным в себе, а значит и успешным. Задача врача эстетической медицины помочь своим пациентам.

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– Сейчас индустрия красоты предлагает огромный спектр косметологических услуг. Как не запутаться и выбрать нужные?

– Начать нужно с выбора специалиста. Первое, на что стоит обратить внимание – лицензия на осуществление косметологической деятельности установленного образца. Ее наличие говорит о том, что врач-косметолог имеет диплом о высшем образовании, сертификат специалиста, достаточный стаж работы в области косметологии.

Выбрали врача – идите на консультацию. В процессе беседы доктор определит проблемные зоны, даст рекомендации и назначит процедуры.

– Какие процедуры сейчас делают чаще и почему?

– Самыми востребованными являются процедуры биоревитализации, плазмолифтинга, безоперационный контурной пластики, инъекции ботулотоксинов.

Они позволяют незаметно исправить несовершенства внешности или даже заставить отступить возраст, сохранив при этом естественную красоту.

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– Расскажите об инъекционной косметологии подробнее.

– Инъекционная косметология – это процедуры введения в кожу веществ с помощью игла. К ним относятся:

Плазмолифтинг – это введение компонентов собственной крови пациента. Для этого производится забор крови из вены и полученный материал специальным образом обрабатывается. Затем часть крови, которая богата веществами и элементами, вводится в кожу.

Плазмолифтинг освежает кожу, делает ее более упругой, плотной и замедляет процессы старения.

Биоревитализация проводится посредством введение в кожу гиалуроновой кислоты в виде препарата. Выполняется разницей 10-14 дней или 1 раз в 6 месяцев. Зависит от препарата, который используется, особенностей организма пациента и особенностей его кожи. Биоревитализация – идеальный выбор для тех, кто хочет быстро, эффективно, а самое главное безопасно объявить войну появившимся признакам возраста. Сегодня в арсенале косметологов есть суперсовременные средства, при использовании которых на протяжении двух лет с периодичностью раз в полгода, можно достичь даже эффекта нестареющего лица.

Процедура контурной пластики представляет собой введение под кожу препаратов на основе гиалуроновой кислоты. Она имеют гелевую консистенцию и с помощью шприца вводятся на нужные участки лица, заполняя глубокие морщины. Процедура эффективна и позволяет быстро вернуть лицу молодой вид.

Ботулинотерапия – инъекции ботулотоксинов выполняются тонкими иглами, препарат вводится непосредственно в мимическую морщину. Принципиальное значение имеет точка, в которую будет сделана инъекция, поэтому процесс лучше доверить опытному специалисту.

С помощью ботулотоксинов легко можно избавиться от мимических морщин на лбу, вокруг глаз, кисетных морщин над верхней губой, улучшить состояние кожи в области шеи. Несмотря на то, что процедура представляет собой инъекционный процесс, синяков после нее не остается, лишь едва заметные точки от тонкой иглы.

При необходимости перед введением препаратов применяется аппликационная анестезия, для тех, у кого есть непереносимость лидокаина, можно подобрать анастетики без него. Сейчас на рынке широкий выбор анестетиков.

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– Инъекции, конечно, сегодня пользуются огромной популярностью. Некоторые женщины уверены: если вы не кололи ботокс или филлеры – вы ничего не понимаете в косметологии. Всем ли нужны «уколы красоты»?

– Я за индивидуальный подход к каждому. Сейчас индустрия медицинской косметологии предлагает широкий спектр процедур для решения каждой проблемы. При выборе метода необходимо учитывать особенности здоровья пациента, его страхи, финансовые возможности. Кто-то ходит на массаж и уходы каждую неделю в течение многих лет, так как очень боится уколов. Другой готов уделить косметологии минимум времени – пару раз в год, и прийти на инъекции. Есть пациенты, которые предпочитают только аппаратную косметологию (RF-лифтинг, лазерную биоревитализацию, УЗИ-чистки, микротоки и т.д). В нашем центре можно пройти все эти процедуры.

Есть и те, кто в 40-50 лет делает пластическую операцию, а до этого времени не уделяет особого внимания своей внешности.

Все эти варианты имеют место быть, поскольку универсального подхода в вопросах красоты не существует.

– Современные косметические средства также способны творить чудеса как в сочетании с аппаратными и инъекционными технологиями. Расскажите, какие средства сейчас пользуются популярностью и какой от них ожидать эффект?

– Профессиональный пилинг, выполненные качественными средствами, очень хорошо влияет на кожу, она разглаживается, увлажняется, уменьшает воспаления. Особенно мне нравится эффект от миндального пилинга. Он прекрасно действует как в рамках монопроцедуры, так и в сочетании с аппаратной косметологией. Конечно, максимальный эффект от него достигается при курсовом применении.

В центре восстановительной медицины «Феникс» есть полный арсенал средств для ухода за лицом, которые стоит применять как отдельно, так и между процедурами, например «уколами красоты», для достижения максимального эффекта.

– Залог хорошей репутации косметолога – безопасность и эффективность процедур. Что вы можете рассказать о качестве препаратов, применяемых в медицинской косметологии?

– Хорошая репутация врача косметолога поддерживается работой с сертифицированными, оригинальными препаратами, которые гарантировано безопасны для пациентов. Я в своей работе используют только препараты, которые сертифицированы в РФ, а их безопасность подтверждена Минздравом. Приобрести их может только дипломированный и сертифицированный специалист.

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– Как отличить оригинальный сертифицированный препарат от подделки?

– В центре «Феникс» все препараты, вводимые пациентам, сертифицированы на территории РФ. На каждый препарат по просьбе пациента мы предъявляем сертификат соответствия. В медицинскую карту пациента клеятся стикеры с данными о серийном номере препарата, сроках годности, его название. Все серьезные медицинские центры, которые заботятся о своих пациентах, также придерживаются этого правила.

Кроме карты, которая хранится в нашем центре, дубликат ее выдается на руки пациента, где также указаны все препараты, введенные ему во время процедур. Препараты, вводимые пациенту, должны вскрываться непосредственно перед пациентом.

– Но женщина ухаживает не только за лицом. Какие современные процедуры можно пройти для ухода за телом?

– Как и в случае процедур для лица, перед назначением той или иной процедуры для тела, пациент приходит на предварительную консультацию и мы обговариваем, с какими проблемами он обратился, какие есть сопутствующие заболевания, проходил ли какие-то процедуры ранее. На основании этих данных определяются, какие именно процедуры будут более эффективны.

Для совершенствования тела современная косметология также предлагает множество процедур. В «Фениксе» наряду с различными массажами можно пройти курс RF-лифтинг тела, кавитации, вакуумный массаж, подводный душ и многие другие процедуры.

RF-лифтинг делает кожу более упругой, эффективен для уменьшения объемов бедер, живота, колен. Для более ощутимого результата эту процедуру рекомендуется проходить курсом. RF-лифтинг в сочетании с вакуумным массажем прекрасно борется с целлюлитом, разглаживает кожу.

Кавитация также направлена на уменьшение объема тела и помогает бороться с лишним весом.

– Но для борьбы с лишним весов явно не достаточно только посещать косметологический кабинет...

– Конечно нет, все должно быть в комплексе. Одних процедур не достаточно, надо обязательно соблюдать и диету, и вести активный образ жизни, заниматься спортом. Тут работа должна вестись как самим пациентом, так и косметологом. Только в этом случае будет достигнут нужный результат.

Тула, ул. 9 мая, дом 8а

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md@fenixmed.ru

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