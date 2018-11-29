Косметология в медцентре «Феникс»: «Вы всего в одном шаге от женского счастья»
Уверенность в себе – ключ к счастью женщины. Не важно, сколько лет 20 или 60. В любом возрасте хочется нравиться себе и окружающим.
Порой, от того, чтобы почувствовать себя красивой и желанной, женщину отделяет лишь поход к косметологу. В Туле полный спектр косметологических услуг можно пройти в центре восстановительной медицины «Феникс».
Центр уже много лет специализируется на восстановительном лечении. Ранее он располагался в Доме науки и техники на ул. Менделеевская, а теперь переехал в собственное помещение на ул. 9 мая.
Косметологические услуги в «Фениксе» оказывает дипломированный специалист Лариса Ульянова – врач-косметолог с многолетним опытом работы в этой отрасли. К ней обращаются девушки и женщины, желающие улучшить цвет лица, устранить мимические морщинки, избавиться от угревой сыпи и другими проблемами.
Лариса Ульянова
– Почему так важно женщинам разного возраста регулярно посещать косметолога?
– Современная действительность предъявляет очень высокие требования к внешности. Привлекательная внешность открывает перед человеком новые возможности, делает его уверенным в себе, а значит и успешным. Задача врача эстетической медицины помочь своим пациентам.
– Сейчас индустрия красоты предлагает огромный спектр косметологических услуг. Как не запутаться и выбрать нужные?
– Начать нужно с выбора специалиста. Первое, на что стоит обратить внимание – лицензия на осуществление косметологической деятельности установленного образца. Ее наличие говорит о том, что врач-косметолог имеет диплом о высшем образовании, сертификат специалиста, достаточный стаж работы в области косметологии.
Выбрали врача – идите на консультацию. В процессе беседы доктор определит проблемные зоны, даст рекомендации и назначит процедуры.
– Какие процедуры сейчас делают чаще и почему?
– Самыми востребованными являются процедуры биоревитализации, плазмолифтинга, безоперационный контурной пластики, инъекции ботулотоксинов.
Они позволяют незаметно исправить несовершенства внешности или даже заставить отступить возраст, сохранив при этом естественную красоту.
– Расскажите об инъекционной косметологии подробнее.
– Инъекционная косметология – это процедуры введения в кожу веществ с помощью игла. К ним относятся:
Плазмолифтинг – это введение компонентов собственной крови пациента. Для этого производится забор крови из вены и полученный материал специальным образом обрабатывается. Затем часть крови, которая богата веществами и элементами, вводится в кожу.
Плазмолифтинг освежает кожу, делает ее более упругой, плотной и замедляет процессы старения.
Биоревитализация проводится посредством введение в кожу гиалуроновой кислоты в виде препарата. Выполняется разницей 10-14 дней или 1 раз в 6 месяцев. Зависит от препарата, который используется, особенностей организма пациента и особенностей его кожи. Биоревитализация – идеальный выбор для тех, кто хочет быстро, эффективно, а самое главное безопасно объявить войну появившимся признакам возраста. Сегодня в арсенале косметологов есть суперсовременные средства, при использовании которых на протяжении двух лет с периодичностью раз в полгода, можно достичь даже эффекта нестареющего лица.
Процедура контурной пластики представляет собой введение под кожу препаратов на основе гиалуроновой кислоты. Она имеют гелевую консистенцию и с помощью шприца вводятся на нужные участки лица, заполняя глубокие морщины. Процедура эффективна и позволяет быстро вернуть лицу молодой вид.
Ботулинотерапия – инъекции ботулотоксинов выполняются тонкими иглами, препарат вводится непосредственно в мимическую морщину. Принципиальное значение имеет точка, в которую будет сделана инъекция, поэтому процесс лучше доверить опытному специалисту.
– Инъекции, конечно, сегодня пользуются огромной популярностью. Некоторые женщины уверены: если вы не кололи ботокс или филлеры – вы ничего не понимаете в косметологии. Всем ли нужны «уколы красоты»?
– Я за индивидуальный подход к каждому. Сейчас индустрия медицинской косметологии предлагает широкий спектр процедур для решения каждой проблемы. При выборе метода необходимо учитывать особенности здоровья пациента, его страхи, финансовые возможности. Кто-то ходит на массаж и уходы каждую неделю в течение многих лет, так как очень боится уколов. Другой готов уделить косметологии минимум времени – пару раз в год, и прийти на инъекции. Есть пациенты, которые предпочитают только аппаратную косметологию (RF-лифтинг, лазерную биоревитализацию, УЗИ-чистки, микротоки и т.д). В нашем центре можно пройти все эти процедуры.
Есть и те, кто в 40-50 лет делает пластическую операцию, а до этого времени не уделяет особого внимания своей внешности.
Все эти варианты имеют место быть, поскольку универсального подхода в вопросах красоты не существует.
– Современные косметические средства также способны творить чудеса как в сочетании с аппаратными и инъекционными технологиями. Расскажите, какие средства сейчас пользуются популярностью и какой от них ожидать эффект?
– Профессиональный пилинг, выполненные качественными средствами, очень хорошо влияет на кожу, она разглаживается, увлажняется, уменьшает воспаления. Особенно мне нравится эффект от миндального пилинга. Он прекрасно действует как в рамках монопроцедуры, так и в сочетании с аппаратной косметологией. Конечно, максимальный эффект от него достигается при курсовом применении.
– Залог хорошей репутации косметолога – безопасность и эффективность процедур. Что вы можете рассказать о качестве препаратов, применяемых в медицинской косметологии?
– Хорошая репутация врача косметолога поддерживается работой с сертифицированными, оригинальными препаратами, которые гарантировано безопасны для пациентов. Я в своей работе используют только препараты, которые сертифицированы в РФ, а их безопасность подтверждена Минздравом. Приобрести их может только дипломированный и сертифицированный специалист.
– Как отличить оригинальный сертифицированный препарат от подделки?
– В центре «Феникс» все препараты, вводимые пациентам, сертифицированы на территории РФ. На каждый препарат по просьбе пациента мы предъявляем сертификат соответствия. В медицинскую карту пациента клеятся стикеры с данными о серийном номере препарата, сроках годности, его название. Все серьезные медицинские центры, которые заботятся о своих пациентах, также придерживаются этого правила.
Кроме карты, которая хранится в нашем центре, дубликат ее выдается на руки пациента, где также указаны все препараты, введенные ему во время процедур. Препараты, вводимые пациенту, должны вскрываться непосредственно перед пациентом.
– Но женщина ухаживает не только за лицом. Какие современные процедуры можно пройти для ухода за телом?
– Как и в случае процедур для лица, перед назначением той или иной процедуры для тела, пациент приходит на предварительную консультацию и мы обговариваем, с какими проблемами он обратился, какие есть сопутствующие заболевания, проходил ли какие-то процедуры ранее. На основании этих данных определяются, какие именно процедуры будут более эффективны.
Для совершенствования тела современная косметология также предлагает множество процедур. В «Фениксе» наряду с различными массажами можно пройти курс RF-лифтинг тела, кавитации, вакуумный массаж, подводный душ и многие другие процедуры.
RF-лифтинг делает кожу более упругой, эффективен для уменьшения объемов бедер, живота, колен. Для более ощутимого результата эту процедуру рекомендуется проходить курсом. RF-лифтинг в сочетании с вакуумным массажем прекрасно борется с целлюлитом, разглаживает кожу.
Кавитация также направлена на уменьшение объема тела и помогает бороться с лишним весом.
– Но для борьбы с лишним весов явно не достаточно только посещать косметологический кабинет...
– Конечно нет, все должно быть в комплексе. Одних процедур не достаточно, надо обязательно соблюдать и диету, и вести активный образ жизни, заниматься спортом. Тут работа должна вестись как самим пациентом, так и косметологом. Только в этом случае будет достигнут нужный результат.
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