Музыкальный LIVEнь накрыл Киреевск

Фото Дмитрия Чербы. Текст Дмитрия Антонова.

Четвертый по счету фестиваль рок-музыки LIVEнь не дал замерзнуть под дождем зрителям.

21 июля в Киреевске прошел крутой фестиваль рок-музыки LIVEнь. Оторваться под любимые песни собрались несколько сотен зрителей.

Открыл фестиваль молодой коллектив Bitters. Группа исполнила каверы на бессмертную классику рока. Несмотря на юный возраст, музыканты выступили на высоком уровне и «разогрели» зрителей.

Начавшийся во время выступления группы «Обе-Рек» дождь ничуть не смутил истинных ценителей рока. Грязь и лужи под ногами никак не мешали им прыгать и наслаждаться происходящим.

Зрители подпевали группе «Антиматерия», когда музыканты исполняли каверы на песни «Гражданской Обороны».

На сцене также выступили группы «Черный обелиск» и LORI LORI.

Помимо музыки для гостей фестиваля подготовили различные тематические зоны: рок-кроссворд, фотозону, площадку «Высоцкий. 80» и многое другое.

Семь часов драйва и энергии рока завершились не менее зажигательным шоу театра огня «Эра».