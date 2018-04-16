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Евгений Глаголев: Самое главное в профессии – достигнуть предельной высоты

Евгений Николаевич Глаголев – профессионал с большой буквы.

Евгений Глаголев: Самое главное в профессии – достигнуть предельной высоты

Слесарь механосборочных работ Евгений Николаевич Глаголев c 30-летним стажем делится своим знанием и опытом с молодыми специалистами.

В филиале АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» — ЦКИБ СОО вот уже тридцать лет трудится слесарь механосборочных работ Евгений Николаевич Глаголев. Пришел он сюда сразу после профтехучилища 19-летним юношей, а сейчас мастер золотые руки уже делится своим знанием и опытом с молодыми специалистами.


Слесарь механосборочных работ — основное действующее лицо при создании готового изделия. Он собирает механизмы из деталей, полученных из других цехов предприятия.

Так что профессия эта очень важная и нужная.
А Евгений Глаголев к тому же мастер уникальный. Он единственный слесарь на предприятии, который помимо других деталей делает пружины.


Так что можно смело сказать, что в ЦКИБ СОО он — незаменимый человек!


Евгений Глаголев пришел на предприятие в 1987 году. За плечами — средняя школа и профтехучилище № 4, здесь молодой человек освоил профессию «слесарь-инструментальщик». По распределению, которое тогда еще было обязательным, Глаголева направили работать в ЦКИБ СОО.
- За все эти годы я ни разу не пожалел о том, что судьба вытащила мне такой билетик, — рассказывает Евгений Николаевич. — Он оказался по-настоящему счастливым.


Каждый день на работу Евгений Глаголев идет с удовольствием.

Любимое предприятие, дружный коллектив, дело, которое он знает и любит, — вот три слагаемых успеха в работе и невероятного душевного подъема.

Евгений Глаголев:

- В ЦКИБ СОО я познакомился с людьми, которые стали мне друзьями. К сожалению, вне работы встречаться получается редко — у всех семьи, дети, своя жизнь… Но мы стараемся! Можно смело сказать, что ЦКИБ СОО для меня уже как дом родной, коллектив — как семья. Есть люди, с которыми мы работаем рядом уже несколько десятков лет!


Шесть лет назад на предприятие пришел работать старший сын Глаголева Игорь, он стал его учеником. Игорь окончил то же профтех­училище и теперь постигает секреты профессии в ЦКИБ СОО под чутким руководством отца. А с 15 февраля 2018 года к рабочей династии Глаголевых присоединился и средний сын Владислав, сейчас он работает транспортировщиком.

Евгений Глаголев окончил школу № 43 в Горелках. По его словам, в учебе он был середнячком и из всех школьных предметов любил только труд и физкультуру.

Евгений Глаголев:

- Мне с детства нравилось мастерить что-нибудь
своими руками. Мы жили в частном доме, отцу надо было помогать. Кстати, физкультуру в школе преподавал мой отец Николай Глаголев. А мама была мастером производственного обучения в профтехучилище, так что я все годы, можно сказать, был под присмотром родителей (смеется).


Очень любил заниматься с мототехникой. Помню, как из велосипеда сделал мопед. Нашел в сарае старый двигатель, поставил его на велосипед, приделал цепь… На денечек прокатиться хватило (смеется). А вот с деревом отношения не сложились, пытался заниматься выжиганием — не пошло.
Сейчас в свободное время помогаю всем друзьям в починке автомобилей. У меня самого старенькая «пятерка», еще с совет­ских времен. Она ветеран, ей уже 30 лет, но до сих пор бегает.


Дружба для меня — понятие круглосуточное. Все мои самые близкие друзья живут со мной в одном подъезде в девятиэтажке на улице Галкина в Заречье. Это наши соседи. Бывает, что люди даже не знают, как зовут соседа по лестничной клетке.


У нас же весь подъезд очень дружный. Часто собираемся вместе, на улице жарим шашлыки, общаемся.


Помните, как раньше гуляли свадьбы? Не в ресторанах, а дома, всем подъездом. У нас как раз такой случай. Знакомые даже удивляются: «Мимо вас проходишь в праздники — у вас там постоянная тусовка». Так оно и есть. Если что, есть у кого по­просить щепотку соли (смеется).


Семья Евгения Николаевича — это жена Светлана и три сына — Игорь, Владислав и Олег.


- Жена работает уборщицей мусорокамер в управляющей компании, — говорит Евгений Глаголев. — Старший и средний сыновья трудятся со мной в ЦКИБ СОО, а младшему Олегу всего девять лет, он еще школьник. К сожалению, мальчишки сейчас больше увлечены компьютерами, чем железками, как я в свое время… Но такова реальность.


Всем молодым людям, которые только начинают свою карьеру, хочу посоветовать не лениться, трудиться, достигать предельных высот в профессии. Кстати, если бы можно было отмотать жизнь назад и что-то в ней переиграть, я бы оставил всё как есть, выбрал бы ту же профессию. Это дело моей жизни, я ощущаю себя на своем месте.

Досье Myslo

Евгений Глаголев

Родился: 14 июня 1969 г. в Туле.
Окончил: профтехучлище №4.
Семья: жена Светлана, сыновья Игорь, Владислав и Олег.
Любимая книга: Юрий Герман «Россия молодая».
Любимый фильм: «Петр Первый».
Любимое блюдо: окрошка.
Мечта: «Чтобы был мир во всем мире, сыновья были здоровы и счаст­ливы».
Девиз: «Быть полезным городу, стране и своей семье».
 

вчера, в 10:29 +6
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