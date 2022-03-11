Где поесть роллы в Туле

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фаст-фуда в Туле. Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

На этот раз Myslo заказал роллы в пяти популярных тульских заведениях:

«Автосуши» на пр. Ленина, 135-а;

«Море суши» на пр. Ленина, 52-а;

«ЯпоноМама» на Красноармейском пр., 1;

MYBOX на ул. Пролетарской, 2, ТРЦ «Макси»;

«Якитория» на ул. Кутузова, 100.

Во всех ресторанах мы заказали ролл «Филадельфия классическая». Такой позиции не было в меню «Якитории». Там самым близким аналогом традиционной «Филадельфии» оказался ролл «Осака маки».

Все роллы приготовили очень быстро, несмотря на то, что заказ был сделан в обеденное время. Во всех точках нам сообщили, что роллы будут готовы через 10−15 минут, а из «Автосуши» нам позвонили уже через семь минут. Так что мы даже не всегда успевали доехать до ресторана за такой короткий срок. Из всего этого мы решили, что время приготовления оценивать не будем, роллы везде приготовили очень быстро.

«Автосуши» — представители федеральной сети. Ресторанов с таким брендом в Туле уже четыре, и они пользуются большой популярностью.

Ресторан «Автосуши» стал точкой, в которой роллы приготовили быстрее всех. А набор оказался достаточно внушительным по весу. Вот так выглядит комплект роллов и приборов на самовывоз.

Набор достойный: брендированный соус, палочки, васаби, имбирь и восемь щедрых кусочков.

Цена: 343 руб.

Вес: 264 г.

На вид роллы очень даже приличные. Самая настоящая классика — сливочный сыр, рис и рыба. Сыра достаточно много, рыбы, в общем-то, тоже. Но качество ингредиентов подкачало.

Рыба безвкусная, а к сыру вообще у всех возникли вопросы. Сыр в роллах — с непонятным химическим привкусом, не очень приятно. Ситуацию не спас даже васаби. Заказывать такие еще раз мы точно не будем.

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

«Море суши» работает в Туле давно и сейчас располагается в ресторане «Сакура», на месте одного из первых в областной столице суши-баров.

Вот такой комплект навынос нам приготовили. Соус, имбирь и васаби в порционных контейнерах, шесть роллов тоже в обычном прозрачном ланч-боксе, все не брендированное. Но мы при нашей оценке не будем снимать за это баллы, и сейчас узнаете, почему.

Цена: 380 руб.

Вес: 168 г.

Потому что эти роллы действительно вкусные. А это и есть самое главное в любом блюде. Хорошее сочетание вкусной рыбы и вкусного сыра. Начинка в хороших пропорциях. Только порция маловата, одной такой не наешься, берите больше :)

Кстати, мы посмотрели на сайте — там есть блюдо «Нормальная Филадельфия», в которой количество ингредиентов такое же, как в 2005 году. Так что в этом случае «классика» — это вариант экономии на размере порции, но не на вкусе. За это компании — отдельный плюс.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

«ЯпоноМама» «ЯпоноМама» представила нам самую необычную версию «Филадельфии» — с огурцом и угрем внутри. Порция оказалась внушительная. В комплекте навынос — небрендированные приборы и соус.

Скажем сразу: это самая большая по весу порция, даже на пятьдесят грамм больше, чем обещали на сайте. Восемь больших кусочков; правда, рыба на доходила до конца ролла. Немного пожадничали или нам просто не повезло?

Цена: 540 руб.

Вес: 299 г.

Роллы в целом собрали приятные отзывы. Многим пришелся по вкусу угорь внутри, а один из коллег даже передал повару-сушисту «спасибо за вкус».

В целом, роллы не сухие, но немного развалились. Вкус необычный, но не очень яркий, да и лосося хотелось бы побольше за такую цену. Однозначной и безоговорочной пятерки не будет, но и в стоп-листы эти роллы в редакции мы не поставим. Твердая четверка!

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

У этой сети точка находится на фудкорте ТРЦ «Макси» рядом с фастфудом. И, честно говоря, качество соответствующее, что стало понятно еще на этапе фотосъемки.

Комплектация навынос понравилась. Брендированные соусы, палочки и даже салфетки — выглядит красиво.

Но нас смутил, во-первых, очень неоднородный цвет рыбы: местами она была слишком красная. А во-вторых, смутила толщина лосося. Мы сфотографировали это для вас отдельно.

Рыба едва ли не просвечивается, а для «Филадельфии» это один из главных вкусовых акцентов.

Цена: 290 руб.

Вес: 220 г.

В целом роллы выглядели тоже хуже остальных. Риса очень много, рыбы мало. Рыба сильно отделялась от риса, выглядело все это не слишком эстетично. Сыр нормальный, но его почти не чувствуется из-за такого количества риса.

Есть такие роллы можно только с большим количеством соуса. Советуем заказывать их только тем, кто очень любит рис. Без всего.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

Не будем томить: в «Якитории» все прекрасно! Это заведение приятно удивило. В то время пока другие отдавали нам заказы в обычных пакетах-майках, здесь все упаковали в брендированную сумку из нетканого материала. Когда мы вошли за заказом, он стоял на столе в ресторане, и хотелось спросить: «Это правда мне?»))

Все очень красиво. Соус, имбирь, васаби, палочки и влажная салфетка были упакованы в красивую коробку. Сам ланч-бокс тоже выглядит стильно. Если вы заказываете роллы и хотите получить еще и эстетическое удовольствие, вам сюда.

Цена: 557 руб. (со скидкой за самовывоз — 473 руб.).

Вес: 250 г.

Мы уже говорили, что в меню эта позиция называется не «Филадельфия», а «Осака маки», но состав тот же. Почему название другое, разбираться не стали, да это и неважно.

Вкус как у хорошей «Филадельфии». Рыба нежная и вкусная, сыр качественный. Роллов шесть, но они большие, полностью покрыты лососем, начинки достаточно. За этот отзыв нам не платили, но даже если он похож на рекламный, нам не жалко, потому что было действительно вкусно.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Самые большие роллы — «ЯпоноМама» (299 г).

Самые маленькие роллы— «Море суши» (168 г).

Самые дорогие роллы— «Якитория» (557 руб.). Если учитывать самовывоз — «ЯпоноМама» (540 руб.).

Самые дешевые роллы— MYBOX (290 руб.).

Самые вкусные, по мнению редакции — «Якитория».