Что делать, если умер близкий человек

Каждый, кто хоть раз пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелы первые часы после того, как случилось горе.

Городская ритуальная служба №1, работающая уже 25 лет, информирует о возможности безвозмездного захоронения и дает инструкцию на случай, если вас коснулось горе.

Смерть близкого человека – страшный удар. Ситуация осложняется тем, что уже через пару часов после страшной вести надо заняться организацией похорон. Порой сложно сразу адекватно оценить происходящее. Этим пользуются недобросовестные ритуальные компании, предлагая услуги втридорога. Поэтому об особенностях этого процесса и реальной стоимости лучше узнать заранее.

Если горе случилось дома

Вызовите сотрудника Городской ритуальной службы №1 по телефону 22-72-21 или 8 (910) 165-34-14 (мобильный – КРУГЛОСУТОЧНО). Спросите и запишите ФИО назначенного сотрудника и номер его удостоверения. Убедитесь, что прибывший сотрудник не «черный агент»: сверьте данные его паспорта и удостоверения с записанными вами ранее. Вместе с ним вызовите участкового врача (днем) или скорую (нерабочее время) и полицию. Приготовьте паспорт и медицинский полис покойного, а также удостоверения личности людей, находящихся в квартире или доме.

Если горе случилось в больнице

Нередко о наступлении смерти пациента родственникам сообщает не врач, а работник ритуальной компании, которая сотрудничает с больницей. Он предлагает услуги по завышенным ценам, заманивая фиктивными скидками на услуги морга.

Запомните алгоритм, чтобы достойно проводить в последний путь близкого человека и не переплатить:

Обратитесь в Городскую ритуальную службу №1 по телефону 22-72-21 или 8 (910) 165-34-14 (мобильный – КРУГЛОСУТОЧНО). Прибывший на вызов сотрудник оформит в морге документы и оплатит подготовку покой­ного к похоронам.

Как уберечь себя от обмана

Информация о том, что умер человек, часто продается сотрудниками экстренных служб «черным агентам». Стоимость сообщения может доходить до 12 000 рублей. «Черные агенты» тут же приезжают к родственникам усопшего, нередко в сопровождении полицейского и скорой (именно они часто и передают сообщение), и настойчиво предлагают свои услуги.

Стоимость сообщения будет включена в ценник нечестной ритуальной компании, чтобы компенсировать ее «убытки».

важно

Чтобы не тратить лишние деньги, запомните: самовольное прибытие сотрудников ритуальной компании не обязывает вас заключать с ней договор. Пустив в дом незваных гостей, вы рискуете стать жертвой «черных агентов» и переплатить в 2-3 раза больше по сравнению с ценой тех же услуг, заказанных в Городской ритуальной службе №1. В последнем случае в среднем организация похорон обойдется в 30 000 рублей.

Как избежать обмана

Совет в этом случае прост:

Оформите прижизненный договор обслуживания с Городской ритуальной службой №1, в котором будет указан перечень необходимых услуг и товаров.

В этом случае стоимость похорон не изменится и через много лет. А родственников и близких вы обезопасите от «черных агентов» и забот при подготовке похорон. Договор – уверенность в целевом использовании отложенных на погребение денег и способ сохранения их от агентов-мошенников, промышляющих на рынке ритуальных услуг.

Почему стоит выбрать Городскую ритуальную службу №1

Профессионализм : сотрудники с многолетним опытом, для них нет неразрешимых задач.

: сотрудники с многолетним опытом, для них нет неразрешимых задач. Порядочность: Городская ритуальная служба №1 не накручивает цены и не вымогает деньги. Ее цель – помочь людям в трудную минуту и посоветовать оптимальный вариант.

Сотрудники Городской ритуальной службы №1 расскажут о пособиях, льготах и компенсациях на погребение.

Предварительную консультацию о государственных льготах и компенсациях, на которые могут рассчитывать родственники умерших, Городская ритуальная служба №1 проводит абсолютно бесплатно.

Городская ритуальная служба №1 поможет оформить справку в морге, свидетельство о смерти, справку для получения

пособия и др.

Городская ритуальная служба №1 предоставляет абсолютно все услуги в ритуальной сфере:

Сопровождение на всех этапах. Вы не останетесь с бедой один на один.

Вы не останетесь с бедой один на один. Агент бесплатно выедет на дом , чтобы в минуты горя вы могли обсудить организацию траурной церемонии вместе с близкими.

, чтобы в минуты горя вы могли обсудить организацию траурной церемонии вместе с близкими. Подготовит и проведет похороны , предоставит транспорт, траурный зал, организует поминальный обед.

, предоставит транспорт, траурный зал, организует поминальный обед. Большой выбор качественных ритуальных товаров по ГОСТу. Благодаря собственному производству ритуаульных товаров соотношение цены и качества оптимально. В наличии гробы любой ценовой категории, убранство, венки, одежда и обувь для усопших, кресты, таблички.

Благодаря собственному производству ритуаульных товаров соотношение цены и качества оптимально. В наличии гробы любой ценовой категории, убранство, венки, одежда и обувь для усопших, кресты, таблички. Городская ритуальная служба №1 изготавливает и устанавливает памятники из гранита, мрамора или искусственного камня, в том числе по индивидуальному проекту. Также предоставляет услуги по комплексному благоустройству могильных участков. На покрытие могилы гарантия 10 лет.

Когда вас коснулось горе, нет ничего важнее заботы. Городская ритуальная служба №1 поможет в трудный час.

Сотрудники





Руководитель

Гусейнов Алексей Анатольевич

Руководитель отдела благоустройства

Афонин Денис Юрьевич

Директор ритуального магазина

Гусейнова Елена Юрьевна

Ритуальный агент

Логвинов Станислав Владимирович

Ритуальный агент

Кан Юлия Константиновна

Ритуальный агент

Аборкин Константин Игоревич

Ритуальный агент

Козлов Сергей Владимирович

Ритуальный агент

Бородкин Илья Антонович







В цифрах

Льготы и компенсации, которые положены родственникам умерших в 2017—2020 годах Категория граждан Льготы на погребение Льготы на установку памятников и благоустройство могильного участка Неработающие пенсионеры 6 124 руб. 15 000 руб. Неработающие граждане 6 124 руб. 15 000 руб. Инвалиды ВОВ, ветераны ВОВ 5 947,5 руб. 26 000 руб. Ветераны боевых действий до 26 280 руб. до 36 000 руб. Работающие пенсионеры до 26 280 руб. до 36 000 руб. Действующие военнослужащие до 26 280 руб. до 36 000 руб.

Городская ритуальная служба № 1

ритуальная-служба-1.рф

Тула, ул. Гоголевская, 31 / ул. Жуковского, 51.

Щекино, ул. Советская, 24.

Телефоны:

8 (4872) 22-72-21,

8-910-165-34-14,

8-902-901-57-25.

ritualnayasluzhba1.tula@yandex.ru