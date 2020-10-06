Клиника «РеалДент» в Туле: профессиональная гигиена полости рта и доступная стоматология

Регулярная профессиональная чистка позволит сохранить улыбку здоровой и красивой на долгие годы.

Стоматология «Реал Дени» – это современный взгляд на стоматологические услуги: стоматология должна быть ДОСТУПНОЙ и качественной.

Руководитель стоматологической клиники «РеалДент» Арсен Николаевич Апресян:

– Мы работаем в команде, и уже после первой консультации пациент получает полный план лечения. Консультация является БЕСПЛАТНОЙ! К услугам наших пациентов – стоматология с применением новых технологий, оборудования, материалов.

Клиника предоставляет широкий сектор услуг: терапевтическое лечение зубов, ортопедическое лечение с использованием CAD/CAM для изготовления идеальных протезов и коронок, профессиональную гигиену, отбеливание зубов, изготовление индивидуальных спортивных кап.

Клиника «Реал Дент» сотрудничает с лучшими лабораториями. Наша команда включает всех специалистов, необходимых для оказания полного спектра стоматологических услуг и проведения комплексного лечения. Доктора проходят специальные циклы обучения, в том числе за границей, регулярно участвуют в специализированных конференциях.

Myslo пообщался с ведущим специалистом клиники «Реал Дент» Раисой Николаевной Апресян. Раиса Николаевна занимается терапевтической стоматологией более 10 лет. Приняла участие в Международном конгрессе по эстетической и цифровой стоматологии.

Основная направленность: эстетическая реставрация зубов инновационными материалами, эндодонтическое лечение, лечение кариеса, отбеливание зубов.

– Залог успешного лечения любого заболевания прежде всего – это профилактика! – отметила Раиса Николаевна. – Профессиональная гигиена полости рта – один из важнейших стоматологических методов защиты полости рта. Для профессиональной чистки зубов используются специальные приборы и средства, которые отделяют плотные отложения, не поддающиеся очистке пациентом.

В нашей клинике процедура проходит в несколько этапов: в начале приема врач проводит комплексное обследование пациента, затем при помощи ультразвукового аппарата-скайлера проводится удаление твердых зубных отложений. Далее – удаление пигментированных пятен с помощью системы Air Flow. В конце процедуры поверхность зубов полируется специальными щетками, также наносятся составы для укрепления эмали и снижения чувствительности.

После проведения профессиональной гигиены стоматолог выдает рекомендации по уходу за полостью рта, подбирает индивидуальные средства гигиены.

Помните, что ваше здоровье начинается с полости рта!

Клиника «Реал Дент» работает ежедневно с 09.00 до 21.00

Тула, ул. Оружейная, 23 (вход со двора).

Телефоны:

+7 (920)777-99-37,

+7 (4872)791-161.

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