Шутки в сторону: в комедийном сериале «Казачок» снялись сразу два туляка

Тулячка Виктория Разумовская. Фото ТНТ.

ТНТ представляет первый продюсерский проект Сергея Светлакова после возвращения. Сериал «Казачок» стартует в эфире 1 апреля в 20.00.

Это сериал о том, как подросток Стёпа (Алексей Лукин) прямиком из нашего времени попадает в XVII век и становится жителем казачьей станицы.

После нескольких заваленных экзаменов родители отправляют старшеклассника Стёпу на летние каникулы в деревню к бабушке. Однажды, убегая от местных ребят, Степа случайно проваливается в колодец, а наружу выбирается в том же месте, но в XVII веке, когда деревня его бабушки была казачьей станицей.

С собой у Стёпы остался только коптер и несколько гаджетов с пауэрбанком, которые помогают ему в первые минуты новой жизни. Ему придется выживать во времена грандиозных бунтов и перемен и на практике осваивать заваленный в школе урок истории. И Стёпа принимает этот вызов с юмором. Его ждет невероятное летнее приключение с настоящей пацанской дружбой, первыми романтическими отношениями и важными внутренними трансформациями.

В проекте снялись сразу два актера из Тулы. Главную женскую роль сыграла Виктория Разумовская. Та самая, которая в 2019 году единственная из туляков прошла отбор в Московскую театральную Школу при Московском театре Олега Табакова «Табакерка».





Алексей Лукин и Виктория Разумовская.

И еще один актер из Тулы — Николай Шрайбер. Кстати, ему роль казака оказалась очень к лицу!

«Казачка» снимали в аутентичных исторических локациях в Псковской области, пушкинских местах. Кроме того, авторы сериала специально для съемок выстроили целую станицу с церковью, домами и плотинами.

Также в сериале снялись Алексей Кравченко, Олеся Судзиловская, Георгий Дронов, Максим Белбородов, Владимир Епифанцев и др. Режиссер «Казачка» — Игорь Зайцев.

Сергей Светлаков, продюсер:

— Мы надеемся, что смотреть «Казачка» будут и 10-летние, и 17-летние, и 30-40-летние, и 70-летние зрители. Мы хотели сделать произведение, которое расскажет о самых важных вещах, в которые мы искренне верим, — дружбе, любви, настоящем патриотизме. Причем расскажет не в назидательном, а в абсолютно развлекательном ключе. Мы вдохновлялись фильмами, которыми было пронизано наше детство, — такого кино сейчас крайне мало.