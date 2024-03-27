Брутальный Jetour T2: тест-драйв нового полноприводного кроссовера

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О новинке автомобильного рынка рассказал Александр Клементьев, менеджер отдела продаж автосалона Jetour Автокласс на Новомосковском шоссе, 15 в Туле:

— Jetour T2 — это совершенно новый автомобиль, в России его представили только 5 марта 2024 года. У нас в салоне он появился сразу. Уже продано около 10 машин. Jetour T2 — первая полноприводная модель в линейке Jetour. Она разработана в соответствии с концепцией бренда Travel+. То есть автомобиль позиционируется как машина для внедорожных путешествий и активного отдыха. Но он прекрасно ведет себя и в городских условиях, великолепно оснащен, создан с использованием самых современных технологий и предлагает высокий уровень комфорта.

Jetour T2 невозможно пропустить в потоке машин: у него брутальный, мощный и дерзкий внешний вид. Jetour T2 не рамный внедорожник, а кроссовер с несущим кузовом и поперечно установленным силовым агрегатом.

Да, он похож одновременно на Land Rover Defender, Mercedes-Benz G-Class и напоминает Jeep Wranger или Tank 300.

Особый шарм ему придает матовая окраска кузова — видно все «мускулы» корпуса.

На российском рынке Jetour T2 представлен в нескольких цветах кузова: матовый серый, глянцевые песочный, черный и серебристый.

Автомобиль довольно внушительных размеров: длина 4785 мм, ширина 2006 мм, высота 1880 мм. Дорожный просвет составляет 220 мм. 20-дюймовые колесные диски и резина 255/55 R20 добавляют автомобилю солидности и подчеркивают статус владельца.

Jetour T2 имеет углы въезда и съезда — 28° и 28° соответственно. И способен преодолевать брод глубиной до 700 мм. Радиус разворота — 10,5 метра.

До 100 км/ч Jetour T2 разгоняется за 8,7 сек, что очень прилично для автомобиля с большим клиренсом и специфичным дизайном корпуса, не лучшим с точки зрения аэродинамики.

Бак Jetour T2 рассчитан на 70 литров 95-го и 92-го бензина! Расход топлива в городе составляет 10-11 л на 100 км. В загородном режиме — около 7-8 л.

Jetour T2 имеет семь режимов движения. Три «асфальтовых» («Эко», «Стандарт» и «Спорт»), три внедорожных («Грязь/Песок», «Снег» и «Камни») — их выбирают при помощи ротор-контроллера на консоли. Есть еще и режим «Х», который включается нажатием кнопки в центре «шайбы». В этом случае вы отдаете выбор режима на откуп электронному разуму автомобиля.

Автомобиль получил светодиодные фары и дневные ходовые огни, светодиодные задние фонари, подсветку в боковых зеркалах, рейлинги на крыше, металлическую защиту картера, фиксированные боковые подножки. Они массивные, из нарочито грубоватого крепкого пластика, и могут послужить при случае защитой кузова.

Кузов Jetour T2 усилен 8 ребрами жесткости, что вместе с использованием высокопрочных сталей и лазерной сварки позволило добиться отличной жесткости и обеспечить высокий уровень защиты салона.

Шумоизоляция автомобиля выше всяких похвал. Это обеспечено использованием системы активного шумоподавления и лобового стекла с двойным остеклением.

Внутри автомобиль лаконичен, интерьер стильный и комфортный. За счет большой высоты и остекления салон кажется очень светлым и просторным, что соответствует действительности. А еще это гарантирует водителю максимальный обзор.

Jetour T2 имеет цифровую приборную панель 10,25 дюйма — да, для тех, кто привык к стрелочной индикации, потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к новой подаче информации.

— Автомобиль оснащен камерами обзора на 360 градусов и дополнительно 180 градусов — для обзора днища автомобиля. Многофункциональное кожаное рулевое колесо, передний подлокотник с охлаждаемой нишей для хранения, электронный селектор переключения передач, боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, подсветка перчаточного ящика — все эти мелочи создают комфорт для водителя и пассажиров, — говорит Александр Клементьев.

Из комфортных функций есть регулировка руля по высоте и вылету, электрорегулировка сиденья водителя в шести направлениях, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold, бесключевой доступ в салон, дистанционный запуск двигателя с ключа, задний датчик парковки, электропривод складывания боковых зеркал заднего вида.

— Дверь багажника открывается не вверх, а в сторону, что особенно ценят любители рыбалки и активного отдыха. На двери есть два откидных подстаканника, открывашка и крючки для пакетов — все для удобства пикника на обочине. Есть 12-вольтовая розетка — значит, можно подключить автохолодильник или светильник на стоянке. Если сложить задние сиденья — они складываются в «ровный пол», — то автомобиль можно использовать для перевозки довольно крупных грузов, — говорит Александр Клементьев.

В максимальной комплектации Jetour T2 имеет панорамную крышу с люком, который можно открыть полностью на ширину передних сидений.

В приборной панели автомобиля — мультимедийная система с экраном 15,6 дюйма с поддержкой Apple CarPlay™. Для владельцев Android эта функция будет доступна после обновления.

Большая часть функций автомобиля устанавливается с дисплея, но основные выведены еще и в виде кнопок и шайбы выбора режима движения.

Автомобиль оснащен премиальной аудиосистемой Sony c 12 динамиками и сабвуфером, что обеспечивает очень глубокий звук и эффект погружения.

Jetour T2 имеет интеллектуальное голосовое управление, по два USB-разъема на центральном тоннеле и заднем ряду, беспроводную зарядку для телефона.

За безопасность водителя и пассажиров отвечает широкий набор систем помощи водителю: адаптивный круиз-контроль, ассистент помощи при движении в пробках (TJA), интегрированный круиз ассистент (ICA), система аварийного торможения (AEB), система предупреждения о фронтальных столкновениях (FCW), система предупреждения о столкновении сзади (RCW), система мониторинга слепых зон (BSD), система предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA), предупреждение при открывании дверей (DOW), система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS), система удержания в полосе движения (LKA), функция интеллектуального уклонения, система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA).

Jetour T2 адаптирован для эксплуатации в холодное время года и имеет полный пакет теплых опций, в том числе подогрев передних форсунок стеклоомывателя, лобового стекла, боковых зеркал заднего вида, рулевого колеса, передних сидений, сидений второго ряда, заднего стекла.

— Jetour T2 оснащается надежным 2-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 245 л. с. и крутящим моментом 375 Н·м. Коробка передач роботизированная, 7-ступенчатая, с двойным мокрым сцеплением. Полный интеллектуальный привод от BorgWarner 6-го поколения. Система автоматически активирует режим полного привода, оптимально распределяя мощность для максимального сцепления. При необходимости задние колеса автоматически получают дополнительный крутящий момент, позволяя водителю легко преодолевать сложные участки без остановки автомобиля. Передняя подвеска — независимая, со стойками McPherson, задняя — также независимая, многорычажная, — пояснил Александр Клементьев.

Для довольно крупного автомобиля с высоким центром тяжести Jetour хорошо управляется. А крены в виражах мы практически не заметили. Движок прекрасно тянет 2-тонную машину, легко разгоняясь до нужной скорости. Тормоза мягкие и хорошо схватываются. Подвеска позволяет без труда плавно преодолевать неровности и лежачих полицейских. Вообще, за рулем этого новичка чувствуешь себя на дороге уверенно и безопасно.

— Гарантийная поддержка при покупке Jetour T2 — 5 лет или 150 тысяч км пробега при условии обслуживания у официального дилера, — уточнил Александр Клементьев.

Российским клиентам Jetour T2 доступен в двух комплектациях — Voyage и Expedition.

Подробности у менеджеров отдела продаж официального дилера Jetour Автокласс.

Тула, Новомосковское шоссе, 15.

Тел. +7 (4872) 706-106.

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