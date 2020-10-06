Актриса Ася Домская: «Я всегда оправдываю своих героинь, чего бы они ни натворили!»

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Ася Домская служит в театре имени Евгения Вахтангова и с успехом снимается в кино. Сейчас на экраны вышел фильм о знаменитом футболисте Эдуарде Стрельцове, где Ася сыграла одну из главных ролей.

Первой большой работой в кино для Аси стал фильм Сергея Пускепалиса «Клинч», где она сыграла опасную девушку, а партнером Аси по съемкам стал народный артист России Алексей Серебряков. И вот новый успех.

— Ася, мы общались шесть лет назад, когда на экраны вышел фильм «Клинч». За это время наверняка много всего интересного у Вас произошло и в кино, и в театре… Вспомните для нас самые яркие моменты.

- Всё это время я служу в театре им. Вахтангова, очень плотно занята в репертуаре. Мы выпустили спектакль «Дневник Анны Франк», «Нижинский. Гениальный идиот», спектакль по Кафке «Превращение». Театр сейчас живет очень насыщенной яркой жизнью. Несмотря на то, что практически на полгода он был закрыт из-за эпидемиологической обстановки в стране и мире, сейчас мы снова работаем. Зрители сидят, как и подобает, в шахматном порядке. И люди ходят на спектакли!

Что касается кино, то я очень жду выхода проекта для всей семьи «До самого солнца», где у меня главная роль — пионервожатой. Это восьмисерийная история, которую мы снимали в Крыму. Готовится к выходу кинокартина Павла Мирзоева «Зови меня Дрозд». Это очень трогательная история об отношении отцов и детей, для меня это знаковая работа. Закончились съемки сериала «Долгая дорога домой» для телеканала Россия 1, в декабре 2020 года он выйдет на экраны. Ну и сейчас — фильм «Стрельцов».

— Давайте поговорим подробнее о картине «Стрельцов». Расскажите о вашей героине, о команде, частью которой Вы стали, ну и конечно об Александре Петрове, который исполнил главную роль…

- Саша по праву занимает лидирующую позицию в российском кинематографе, потому что он действительно хороший актер, прекрасный партнер, человек, который на сто процентов отдается своему делу. Он в хорошем смысле фанатик и работать с ним одно удовольствие, впрочем, как и с остальными участниками этого проекта. Съемки проходили в любви, взаимопонимании и с хорошим настроением. Снимали преимущественно летом, в Москве, фильм очень яркий, красочный. Костюмы, грим, прически — мы были такие стиляги, бороздящие просторы столицы.

Илья Учитель — молодой режиссер, для него это вторая полнометражная картина, с которой он справился очень хорошо.

Был у нас один съемочный день на ВДНХ. Снимали, как мы ездили на автомобиле, кутили, пили шампанское, танцевали, гуляли, целовались… И режиссер захотел снять кадры у фонтана Дружбы народов, и мы все решили прыгнуть в воду! Было страшно холодно, мы все очень замерзли, но продолжали резвиться в фонтане. На следующий день и я, и Саша Петров заболели. Зато у нас есть очень красивые кадры! Игра стоила свеч.

— Как Вы относитесь к своей героине Марине, которая обвинила Стрельцова в изнасиловании?

- Я ее люблю. Любого героя, которого я воплощаю на сцене или в кино, я оправдываю и принимаю его сторону, что бы они ни натворили. Я принимаю их предлагаемые обстоятельства. Моя Марина — интересный, яркий персонаж, который сыграл ключевую, роковую роль в жизни Эдуарда Стрельцова.

— Ася, театр, в котором Вы служите, находится на Арбате. Стал ли он для Вас домом? Как вы относитесь к этому зданию, к этому месту?

- Я обожаю наш театр! Люблю всеми фибрами души. Театр разрастается благодаря союзу нашего директора Кирилла Крока, художественного руководителя Римаса Туминаса и всего коллектива театра. У нас есть основная историческая сцена, есть новая сцена, которая стоит вплотную к основному зданию. Есть «симоновская» сцена на 150 зрителей. И есть Арт- кафе, уникальное пространство, в котором проходят исполнительские вечера, концерты. Я обожаю здесь находиться, и даже когда нет спектаклей, могу придумать себе здесь дело. Мы с некоторыми актрисами занимаемся балетом, у нас есть свой спортзал, сауна, где я могу расслабиться. Или могу просто прийти и посмотреть спектакль, в котором я не принимаю участия. Арбат я люблю не меньше. Недавно он стал ещё красивее - театр установил памятник Вахтангову!

— Вы нравитесь себе на экране или все время чем-то недовольны?

- Когда ты студент, еще учишься, то ты как правило постоянно собой недоволен. Думаешь, что вот здесь можно было сыграть лучше, а вот здесь я выгляжу не очень… Я поступила в театральный 10 лет назад, и только сейчас начинаю чувствовать себя человеком, который по-настоящему (по- взрослому что ли) занимается сотворчеством. Ты уже не студент, а «дипломированный специалист», хоть и продолжаешь вечно учиться. И когда твой вектор направлен на создание, ты уже не оцениваешь себя, хорошо или плохо ты выглядел или как где сыграл, этими категориями ты не мыслишь. Ты рассуждаешь с точки зрения профессии и идеи.

— Кроме кино и театра чем заполнена Ваша жизнь?

- Я книжный червь, всегда очень много учусь. Постоянно прохожу какие-нибудь хорошие курсы, я завсегдатай учебных платформ. К примеру, для меня открытие прошлого года - Андрей Курпатов! Прочитала практически все его книги, возможно, пойду учиться к нему в Академию смысла. На карантине прошла курсы по философии, музыке, истории. Скучать не приходится!

— Ася, есть ли у Вас роль-мечта, которую очень хочется сыграть?

- Мы предполагаем, а жизнь располагает. Иногда, когда посмотришь какой-нибудь спектакль, например, «Евгений Онегин», думаешь — хочу сыграть Татьяну Ларину. А потом проходит время и ты понимаешь, что может быть и нет. Как сказала Элеонора Рузвельт, великие умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают события, мелкие умы обсуждают людей. Когда ты по-настоящему проходишь свой путь, в моей случае путь актрисы, если ты увлечен своим делом и встаешь на этот путь, то смотришь дальше и выше, а не мыслишь каким-то конкретными ролями. Мир огромный, он меняется, приходит новая культура и этого нельзя отрицать. Никогда не знаешь, что будет завтра, и карантин нам это показал. Сейчас ты не мечтаешь о ролях, а пытаешься понять, что происходит с миром, как дальше жить, что в головах у людей, как модифицируется человек. И в соответствии с этими мыслями ты и выстраиваешь свой актерский путь.

— Насколько сильна Ваша связь с Тулой или Вы уже больше москвичка? Как часто здесь бываете?

- Я Тулу люблю, у меня там живут родители и брат. Но я была в родном городе лет пять назад… Я и на море-то ездила в прошлом году на три дня, потому что времени не было. Скучаю по друзьям детства, но мы с ними поддерживаем связь, они приезжают в Москву, как и моя классная руководительница Людмила Анатольевна. Я очень хочу приехать в Тулу в ближайшее время, застать осеннюю Ясную Поляну, побродить по похорошевшему городу — я знаю это по рассказам друзей. Так что скоро ждите в гости!

Из досье Myslo

Ася Домская

Актриса театра им. Евгения Вахтангова.



Родилась 12 июня 1993 г. в Туле.

Окончила школу № 10, театральный институт им. Б. Щукина.

Семья: мама Татьяна, папа Дмитрий, брат Никита.

«Мисс Тула — 2009».

Домашний любимец: собачка Варя (живет в Туле с родителями).

Любимый фильм: «Форест Гамп», «Призрачная нить».

Любимое блюдо: всё, что вкусно.

Любимая цитата: Я знаю, что ничего не знаю, но остальные не знают даже этого (Сократ).

Избранная фильмография: «Клинч», «До самого солнца», «Нелюбовь», Доктор Рихтер — 3», «Небо измеряется милями», «Новый год, я люблю тебя!», «Стрельцов», «Зови меня Дрозд», «Долгая дорога домой».