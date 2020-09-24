Тульская актриса снялась в фильме «Стрельцов» с Александром Петровым

Тулячка Ася Домская снялась в фильме режиссера Ильи Учителя «Стрельцов». Девушка играет Марину, девушку, обвинившую советского футболиста Эдуарда Стрельцова в изнасиловании.

В главных ролях — известный российский актер Александр Петров.

Асе Домской 27 лет. Девушка ярко заявила о себе еще в 2009 году — тогда она стала победительницей конкурса «Мисс Тула». В интервью «Слободе» Ася рассказывала, что мечтает стать врачом или актрисой. В результате театр победил, и тулячка выбрала учебу в знаменитой «Щуке».

Футболист Эдуард Стрельцов был осужден за изнасилование в 1958 году. Он отбывал наказание в различных местах лишения свободы, в 1962 году звезду советского футбола перевели в ИТК-5 (исправительное трудовое учреждение в г. Донской Тульской области), а затем в ИТК-1, где Эдуард уже трудился библиотекарем. Подробнее об этом читайте в нашем материале здесь.