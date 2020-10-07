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Привычный вывих, удар головой и правильная обувь: 6 вопросов детскому травматологу
Многие детские травмы появляются на игровых площадках. Чтобы их избежать, не сидите на лавочке, а будьте рядом с малышом. Фото pixabay.com.

Привычный вывих, удар головой и правильная обувь: 6 вопросов детскому травматологу

Травматолог о сильных ушибах, привычных вывихах и детской обуви.

Травматолог-ортопед Тульской дет­ской област­ной клинической больницы Игорь Егоров по­участвовал в серии прямых эфиров министерства здравоохранения «Отвечают врачи».

 


– Может ли защитная экипировка быть избыточной?

– Она может быть неправильной. Главное правило: защитная экипировка не должна мешать. Шлем должен быть по размеру, не закрывать обзор и не сползать на глаза. Налокотники и наколенники тоже должны быть хорошо зафиксированы и не сковывать движений.

– Можно ли вылечить привычный вывих?

– Привычный вывих – исход первичного травматического вывиха, при котором суставные поверхности пострадавшего сустава повторно смещаются друг относительно друга. Привычный вывих в детской практике – это чаще всего подвывих головки лучевой кости. Он встречается у детей до 4-летнего возраста, чаще всего в 2-3 года. Подвывих головки лучевой кости бывает при подтягивании за руку, например, когда ребенок оступился или упал, а взрослый держал его за руку и потянул.

В этом случае рекомендация только одна – быть аккуратными. Травма продиктована особенностями тканей в этом возрасте, они гиперэластичны, а кости очень мобильны. Такая ситуация может произойти, и никаких медицинских мер в борьбе с ней не предусмотрено.

Что касается привычных вывихов плеча или надколенника – это компетенция травматологов. В этих случаях требуется оперативное вмешательство для стабилизации сегментов.

– Дети во время игры бьют друг друга по голове. Как реагировать? И что может стать звоночком для обращения к врачу?

– Конечно, это ненормально. Взрослым нужно вмешиваться в такую опасную игру. Ребенок может получить травмы разной степени тяжести. Это может быть ушиб мягких тканей черепа, он не так страшен.

Но возможна и черепно-мозговая травма. При ней ребенок не просто заплачет в момент удара, последствия будут более опасными. При черепно-мозговой травме возможно оглушение, короткая дезориентация в пространстве, нарушение обычного поведения, снижение активности, бледность кожных покровов, отсутствие аппетита, головная боль, тошнота и, в ряде случаев, рвота.

При подобных жалобах нужно срочно обращаться в профильное отделение. В нашем городе детей  с черепно-мозговыми травмами осматривают в двух учреждениях – приемном отделении больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина и на ул. Мира, 11. Если у ребенка прописка в Тульской области, то помощь ему окажут в Детской областной клинической больнице. Госпитализация детей осуществляется в хирургическое отделение, проводятся осмотры невропатолога, окулиста, в ряде случаев  делается рентген или МРТ.

– У ребенка бывают сильные ушибы, которые долго заживают. Могут ли они спровоцировать проблемы во взрослом возрасте?

– Любой ушиб – это травма мягких тканей, которая сопровождается кровотечением из поврежденных сосудов. Элементы крови остаются в ткани, потом претерпевают изменения, от этого появляется синяк, который меняет цвет. Динамика изменения цвета кожных покровов может быть длительной. Если сильный ушиб получен в области передней поверхности голени, этот процесс может продолжаться до нескольких лет.

Если кровоподтеки большие, они могут сопровождаться уплотнением соединительной ткани в области ушиба. В ряде случаев они бывают болезненными. Если заметили такое, нужно записаться на прием к врачу, он назначит лечение.

– Дочка ударилась головой о стену, потеряла сознание, потом пришла в себя. Нужно ли показывать ее врачу?

– Обязательно! Даже при кратковременных нарушениях сознания и в случае, если ребенок потом чувствует себя хорошо, нужно показать его специалисту.

Черепно-мозговые травмы могут быть микшированными, когда ребенок не высказывает жалоб, но в голове формируется кровоизлияние, которое может быть опасно.

– Как выбрать обувь для ребенка?

– Обувь должна быть удобной и защищать стопу во время движения. Для активного перемещения обувь должна быть хорошо зафиксирована на ноге, обладать хорошей амортизационной функцией, снимать ударную нагрузку на стопу и распределять ее равномерно. Это обувь с толстой, хорошо профилированной подошвой с хорошо выложенными сводами. На праздники ребенку можно надевать любую красивую обувь, какая понравится.


 

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 12:19 0
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