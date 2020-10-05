Тульские учителя о любви к чтению, трудностях профессии и удаленке

Алина Фортуныч, учитель английского языка МБОУ ЦО №3, стаж – 10 лет:

– С детства мечтала работать с детьми и любила английский. К окончанию школы не раздумывала, кем стать, пошла сначала в педагогический колледж, потом в университет. У меня есть еще образование переводчика, и многие мои одногруппники предпочли эту профессию школе. Я же считаю, что каждый человек должен быть на своем месте. Мое место – рядом с детьми. В школе всегда экшн, это как раз то, что мне необходимо!

Когда я пришла работать в школу, была всего на 5 лет старше одиннадцатиклассников. И нужно было выстраивать дистанцию. Помогал в этом строгий внешний вид, дисциплина на уроках. Сейчас уже за плечами большой опыт, никаких проблем нет. Но дети знают, что всегда могут прийти ко мне за помощью. Мне даже не нужно спрашивать, как у них дела, они рассказывают все сами. Мне приятно, что я могу дать совет.

Начинала работать в деревенской школе, там все по-другому. Все ученики там как одна семья, мало людей. Там учится всего 90 человек, а в тульских школах – около тысячи. Было сложно привыкнуть к такому потоку людей, найти подход к каждому. Хотя для меня секрет всего один – быть интересной для своих учеников.

Дети должны понимать, что ты современный человек, в курсе всех тенденций, тогда они будут тянуться и к тебе, и к предмету.

Всегда настраиваю учеников на то, что нужно постоянно самообразовываться, развиваться. Сейчас без этого никуда, и я показываю, как нужно развиваться на своем примере. Мы используем цифровые технологии, образовательные приложения и платформы. Поэтому и на удаленке нам было комфортно!

Любовь Некрасова, учитель начальных классов МБОУ ЦО №25, стаж – 23 года:

– Когда я была совсем крохой, родители иногда оставляли меня с соседкой, учительницей начальных классов. Я слушала ее рассказы, смотрела, как она проверяет тетради, и уже тогда влюбилась в эту профессию. А еще я обожаю маленьких детей, даже во дворе всегда помогала малышам, находила с ними общий язык. Так что ни в какой другой профессии себя не представляю.

Современные дети – особенные. С одной стороны они дадут фору любому взрослому в обращении с гаджетами. А с другой – плохо умеют говорить, отвечают односложно, боятся рассуждать и что-то доказывать. Это как раз тоже влияние новых технологий. А еще сейчас растет поколение потребителей. Дети привыкли, что не нужно себя утруждать, и если задача даже немного непонятна, они не хотят разбираться, находить ответы. Во многом это зависит от родителей. Взрослые в силу своей занятости думают, что проще сделать что-то за ребенка, чем пробовать вместе, объяснять, во всем разбираться. Это плохо. Поэтому совет всем родителям: дайте ребенку возможность самостоятельно находить выход из разных ситуаций. Даже если нужно завязать шнурки, пусть он попробует сам, раз, два, и в итоге все получится! Помогайте детям тогда, когда они этого просят, но учите их добиваться в жизни всего самим.

Мой главный секрет – уметь жить жизнью детей, опускаться на их уровень, понимать их проблемы и главное, уважать. Это работает лучше всех педагогических методик. Дети чувствуют настрой и отвечают тем же. Именно поэтому я до сих пор общаюсь со многими выпускниками, они приезжают в гости, делятся радостями и проблемами.

Благодарность учеников – главная мотивация. Трудностей много, но есть и моменты, от которых вырастают крылья. Однажды мои ученицы из второго класса решили устроить мне второй день рождения. Неожиданно в мае все начали меня поздравлять, хотя на самом деле я родилась в ноябре. Девчонки купили продукты и собрались испечь торт, очень хотели сделать мне приятно. Родители отказались печь, но они договорились с сотрудниками школьной столовой. Представляете, как я удивилась! Торт мы, конечно, съели вместе со всем классом. А тот момент стал одним из самых счастливых в профессии!

Алексей Субботин, учитель английского языка МБОУ ЦО №7, стаж – 4 года:

– В школе мне нравятся дети, их отношение ко мне. Сейчас они стали более открытыми, могут высказать свою точку зрения учителю в лицо, не боятся спорить и предлагать свои идеи. Да и с родителями мне тоже интересно.

Мечтал стать учителем с детства. Потом в 11 классе рассматривал разные варианты: экономист, менеджер, эколог. Но все-таки пошел за детской мечтой. Успел в студенчестве поработать переводчиком, но для меня это показалось слишком нервной профессией. В школе мне комфортнее. Хотя здесь тоже всегда ураган. Приходишь утром и узнаешь: кто-то сломал руку, кто-то получил двойку, кто-то поссорился. И ничего из этого не предугадаешь.

Английский язык – предмет, в котором информационные технологии открывают большие возможности. Больше не нужно собирать стопки словарей, всё есть в телефоне и компьютере. Но я не скажу, что гаджеты упрощают задачу. Контрольные теперь можно писать не на бумаге, а в электронном виде, задания там перемешаны, списать уже не получится, а, значит, я вижу реальные знания.

Я говорю детям, что можно пользоваться Google-переводчиком. Но надо ли? Человека он никогда не заменит, а вот своими ошибками наградит, особенно тех, кто не очень хорошо знает написание русских слов.

Считаю, что главное качество учителя – чувство юмора. Если его нет, то он не полюбит свою работу и не найдет контакт с учениками. Надеюсь, что у меня оно хорошее. Я стараюсь проще относиться к школьным недопониманиям, конфликтам, стараюсь рассмотреть каждую проблему со всех сторон.

Дети следят за мной в соцсетях, и я специально делаю все свои страницы открытыми. Много путешествую, участвую в различных проектах, делюсь своей жизнью, чтобы дать детям понять, что учитель – это живой человек. Через свои посты пытаюсь доказать, что профессия учителя – это престижно. Дети откликаются, ставят лайки, комментируют, обсуждают потом публикации в школе. Это помогает нам лучше понять друг друга, и я становлюсь не просто школьным учителем, но и старшим товарищем, с которым хочется поделиться!

Анна Куприянова, учитель русского языка и литературы МБОУ «Гуманитарно- математический лицей», стаж – 33 года:

– Учитель – очень благородная и благодарная профессия. Мои первые ученики чуть младше меня, им около 53 лет. Но мы и сейчас со многими перезваниваемся и видимся, и это очень дорогого стоит. А еще учителя видят результаты своего труда. Я учу детей очень важным вещам – русскому языку и литературе. Они стараются выражать свои мысли правильно, это пригодится им в жизни. Сейчас с этим проблемы, потому что у умения грамотно выражать свои мысли появились враги – гаджеты. Они понимают нас всегда, и это ужасно.

Очень люблю читать, причем не просто следить за сюжетом, а анализировать. Но, конечно, в детстве я тоже обожала гулять, меня манили подружки и друзья. Помню, как мама прививала любовь к чтению собственным примером, да и сама просила меня почитать ей. И для меня – это единственный действенный способ. Нельзя насильно заставить любить книги и обсуждать их. Это было ненавязчиво, родители и учителя могут увлечь только собственным примером. А потом дети сами поймут, насколько это интересно.

Между учителем и учеником должна быть тонкая связь. Если ты эмоциональный, любящий, они заинтересуются. Но при этом не простят ни одного косого взгляда. Поэтому я никогда не осуждаю современное поколение, и в наши школьные годы были разные дети. Я уверена, что самые успешные люди вырастают из тех, кем занимаются родители и учителя. Так что все в руках взрослых!

Учеба – это взаимный обмен. Я учу русскому и литературе, а дети с удовольствием помогают нам разбираться с современными технологиями. Считаю, что мы с ними работаем ради одного дела, а чтобы оно удавалось лучше, мы должны понимать друг друга и выстраивать добрые дружеские отношения.

Наталия Согласова, учитель русского языка и литературы МБОУ ЦО №40, стаж – 47 лет:

– Я пошла по стопам своего папы, он всю жизнь проработал учителем в школе. Помню свои первые уроки в поселке Сомово Одоевского района, куда попала по распределению. Было такое повышенное чувство ответственности, мне пришлось привыкать к сельской жизни, но и тогда не разочаровалась в профессии. Даже напротив, это было чудесное время, меня окружали открытые и благодарные люди. Кстати, со многими учениками общаюсь до сих пор.

Столько лет работаю в школе, и считаю, что за десятилетия ничего не изменилось. Все тот же мел и учитель возле доски, те же ученики, и все так же самым важным остается доверие и общение. У меня нет никакого разочарования и усталости от профессии. Да и откуда оно появится, если вокруг меня постоянно молодые и интересные люди? Мне нравится делиться с ними своими знаниями, наблюдать за ними и тоже учиться у них чему-то новому.

Единственное, что расстраивает, что дети перестали общаться, все больше сидят в телефонах. Мы стараемся заинтересовать их, вытянуть из виртуального мира. Кажется, сейчас все можно увидеть на экране телефона, но они не привыкли всматриваться, и наша задача открыть для них что-то новое в реальности. Поэтому придумываем театральные постановки, ходим в походы.

Разлюбили дети и книги. Читают в основном только старшеклассники и предпочитают современную зарубежную литературу: Рэя Бредбери, Стивена Кинга. Русская классика их не очень привлекает, наверное, не находят в них закрученных сюжетов. Но зарубежная хорошая литература – это неплохо, и я всегда готова обсудить ее с ними.

Не ощущаю разницы в возрасте с учениками. В школе эти рамки стираются. Знаю, чем увлекаются дети, что обсуждают. Они интересны мне, а я им. Учитель должен быть наполнен, иметь свои увлечения, точку зрения, тогда его будут слушать.

Пандемия стала испытанием для школьников. Мы проводили уроки онлайн, читали произведения вместе, обсуждали. Но самостоятельно уделить много времени учебе смогли не все дети. Это стало заметно сейчас, когда мы, наконец, встретились в школе. Теперь мы видим, кто списывал, кому помогали родственники. Не осталось ощущения, что я дала им большой багаж знаний, это обидно. Но мы надеемся, что нам удастся наверстать упущенное.