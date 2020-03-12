Актер Марк Богатырев: «Медные трубы – самое сложное испытание»

Валерия Хващевская (ИА «Столица»). Фото пресс-службы СТС.

Известный артист откровенно рассказал о том, как тяжело преодолевать соблазны и как важно не отрываться от корней и не терять себя.

Марк Богатырев стал популярным после выхода в эфир сериала «Кухня», который с успехом шел несколько лет на телеканале СТС. После этого был целый ряд других интересных проектов: «Серебряный бор», «Паук», «Учителя», «Великая» на Первом канале... Кроме того, Марк два года ведет на телеканале «Россия-1» передачу о путешествиях «По секрету всему свету».

А поводом для нашей встречи с Марком стал новый сериал «Корни», который вышел в эфир на телеканале СТС и в котором Богатырев снова играет главную роль. По сюжету его герою – столичному топ-менеджеру Диме Королёву – приходится вернуться в родной Залещинск спустя десять лет, чтобы выкупить местный Дом культуры для строительства торгового центра. Он столкнется с рядом сложностей, связанных не только с работой, но и с друзьями и родными, которые напомнят ему о его корнях…

– Марк, расскажите немного о новом сериале «Корни». По-Вашему, он про что?

– Это очень жизненная история, которая по сюжету происходит в наше время. В ней много сентиментальных и каких-то жизненных, настоящих моментов и ситуаций, когда главный герой вынужден переосмыслить свою жизнь, многие свои поступки и в результате начинает по-другому существовать и думать. Ну и название проекта говорит само за себя: важно помнить, откуда ты пришёл, о своих корнях, о том, кто ты есть на самом деле.

– Кстати, многие из артистов, которые приехали из провинции покорять Москву и которым это в итоге удалось, говорят, что одно из самых серьезных испытаний – это так называемые медные трубы. Вам приходилось с этим сталкиваться в жизни?

– Да, сталкивался. Медные трубы – это и правда самое сложное испытание, которое выпадает человеку. Тебя испытывают славой, деньгами. У меня тоже было это испытание в жизни – после «Кухни». И я очень благодарен судьбе, что этот опыт у меня был, – без него я бы не стал, наверное, вполне взрослым. Мне кажется, что только сложности оформляют и как-то организуют человека во взрослую личность. А когда у тебя всё хорошо и всё «конфетно», то сложно адекватно воспринимать реальность – тебя просто уводит в другую сторону… Мне кажется, важно всегда оставаться верным себе, стараться быть настоящим человеком во всех проявлениях. И не заноситься, понимать, что ты – такой же человек, как и все остальные, ты ничем не отличаешься от других людей, которых никто не знает, но при этом они могут быть гораздо лучше тебя в каких-то качествах, и этому можно у них поучиться.

– Вы уже два года ведете телепередачу «По секрету всему свету». Чем она Вас привлекла?

– Тут всё произошло самым прекрасным образом, потому что я как раз мечтал о такой работе – какой-то авторской программе либо про кино, либо про места, в которых я бывал. Я вообще заядлый путешественник. Если у меня есть возможность куда-то уехать, есть время и деньги, – я обязательно это сделаю. Считаю, что путешествие – одна из немногих вещей, которая наполняет человека разными смыслами, разными новыми идеями, и вообще люди очень вдохновляются в поездках. И вот моя мечта сбылась! Поначалу было непросто, потому что я вел передачу один и всё свое свободное время был на чемоданах, в самолете. В итоге я понял, что не успеваю ничего другого: у меня только работа, никаких личных планов. И я попросил руководство, чтобы мне нашли второго ведущего – им стала актриса Ольга Кузьмина. И теперь я счастлив вполне!

– Про актерскую профессию Вы всё для себя поняли?

– Я думаю, что никто до конца не понял и не постиг эту профессию, ни один признанный гений. Актерство – это всегда новая история, новые вопросы, всегда новый опыт, которого у тебя не было. Почему эта профессия так прекрасна? Потому что она постоянно несет новизну. Это не так, что ты год от года день за днем приходишь на завод и делаешь одно и то же. Тут ты всё время испытываешь стресс, потому что каждый раз получаешь новую роль, новый материал, новую цель. И тебе нужно найти новые способы достижения этой цели. И в этом отношении это прекрасная профессия.

– Но не все могут жить в постоянном стрессе. Теперь, с высоты своего опыта, что Вы скажете тем, кто спросит совета в выборе профессии?

– Пока такой ситуации не возникало. Я думаю, что не буду никого отговаривать. Но говорить об этой профессии серьезно и обстоятельно обязательно буду. Потому что перед тем, как признать все прелести этой профессии, надо признать все ее горести. Реальность – она определенная и конкретная: тех людей, которых мы видим на экране, знаем их имя и фамилию, – всего два-три процента, ну, может быть, пять из общей массы.

Из всех выпускников теа­тральных вузов очень маленькая часть – те люди, которые в итоге становятся востребованными.

Если я буду чувствовать в человеке – например, в своем ребёнке – эту страсть и это желание попробовать, то я обязательно дам ему эту возможность. Если же я пойму, что это просто мимолетное увлечение, то скажу, что лучше за это не браться. Просто так, щелчком пальцев, это не сделаешь – этому надо посвятить жизнь. И то я боюсь, что и жизни не хватит...

Из досье Myslo



Марк Константинович Богатырев





Родился 22 декабря 1984 года в Москве.

До 21 года жил и учился в Обнинске (Калужская область).

Окончил Школу-студию МХАТ.

В 2013 году в разгар съёмок третьего сезона «Кухни» и сериала «Учителя» на фоне продолжительной депрессии предпринял попытку суицида. Смог сам позвонить помощнице режиссёра «Кухни», которая приехала к актёру и вызвала скорую.

С 2018 года ведёт программу о путешествиях «По секрету всему свету» на телеканале «Россия-1».

Холост.

Хобби – чтение художественной литературы.

Избранная фильмография: «Тариф «Новогодний», «Кухня», «Чемпионы», «Учителя», «Кухня в Париже», «Великая», «Березка», «Корни».



