Туляки выбрали три самых «народных» торговых центра
Публикуем итоги народного голосования на Myslo.
С 12 февраля по 12 марта мы проводили на Myslo голосование за самые «народные» торговые центры. Теперь мы знаем, куда жители нашего города с удовольствием ходят за покупками и развлечениями.
Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!
Мы проверили участников на накрутку голосов, и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 12 марта.
Победителем голосования стал торговый центр «Макси». Он получил 668 голосов.
Второе место и 608 голосов достается торгово-развлекательному центру «РИО».
Третье место и 474 голоса получает торговый центр «Миллионный».
Поздравляем победителей и благодарим всех участников!
Обладатель первого места получает приз от Myslo: грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание торгового центра.
Торговые центры, которые заняли второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки.
Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции по средам и четвергам.
Полный рейтинг торговых центров 2020 за которые проголосовали пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.