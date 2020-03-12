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Туляки выбрали три самых «народных» торговых центра

Туляки выбрали три самых «народных» торговых центра

Публикуем итоги народного голосования на Myslo.

С 12 февраля по 12 марта мы проводили на Myslo голосование за самые «народные» торговые центры. Теперь мы знаем, куда жители нашего города с удовольствием ходят за покупками и развлечениями.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Мы проверили участников на накрутку голосов, и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 12 марта.

Победителем голосования стал торговый центр «Макси». Он получил 668 голосов.

Второе место и 608 голосов достается торгово-развлекательному центру «РИО»

Третье место и 474 голоса получает торговый центр «Миллионный».

Поздравляем победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает приз от Myslo: грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание торгового центра.

 

Торговые центры, которые заняли второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки.

 

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции по средам и четвергам.

Полный рейтинг торговых центров 2020 за которые проголосовали пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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вчера, в 13:28 0
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