Женщина-предприниматель – какие качества помогают ей в бизнесе?

«И если первое качество присуще характеру, а второму навыку всегда можно обучиться, то, добавив безусловную любовь к своему делу, бизнес обречен на успех в любых экономических условиях. Всё это отлично характеризует современную женщину!»



Юлия Москаленко живет и работает в Алексине. У нее свой бизнес — студия красоты, причем и сама Юля — практикующий мастер. Мы познакомились с девушкой на обучающих курсах, но отнюдь не парикмахерского дела, а серьезной акселерационной программы для собственников и руководителей бизнеса «Масштабирование бизнеса: продуктовый портфель, уникальные конкурентные преимущества, новые ниши», что успешно завершился на прошедшей неделе в центре «Мой бизнес» Тульской области.

Активность девушки на занятиях и в общении с сокурсниками не могла не привлечь. Пообщавшись с Юлией, мы узнали, как не мечтать, а действовать и какие качества в себе должна воспитывать женщина-предприниматель сегодня.

— Юлия, давайте начнем с самого начала. Почему Вы стали парикмахером?

– Мне всегда была интересна сфера красоты, изначально я хотела стать модельером. Но и парикмахерское искусство мне всегда очень нравилось и поддавалось. Я с детства причесывала кукол, делала им прически, мама даже доверяла мне ее стричь, и результат ей всегда нравился. Чуть позже я стригла и красила своих подруг. Типичная история, пожалуй, для многих девчонок. Тогда я и не задумывалась о том, что уход за волосами и их стайлинг станут определяющим направлением в моей профессиональной самореализации.



— Что сподвигло Вас пойти в данном направлении?



– Осознание того, что я хочу и что у меня неплохо получается. Хорошо, что в моем случае эти два вопроса сошлись в едином ответе. И вот однажды меня разбудило твердое решение, от которого я не отступаюсь уже более 20 лет, – хочу быть парикмахером! С осознания этого желания и началась история моего бизнеса, причем достаточно стремительно. Мы вместе с моей подругой окончили курсы парикмахерского мастерства, и с 1998 года я начала практиковать. Тогда же открыла свое ИП и арендовала кресло в салоне, так проработала много лет. В 2011 году я поняла, что мой опыт и уровень уже позволяют мне открыть СВОЮ студию красоты. Я была готова взять на себя ответственность за свой бизнес и принять людей на работу.

— Было страшно начинать свое дело?

– Да, потому что впереди — неизвестность, неопределенность… А у тебя лишь крошечный стартовый капитал, но очень большая решительность.

Я уверена, что во все времена и в каждой сфере для начинающих предпринимателей, а особенно леди в бизнесе, которые по своей природе отличаются аккуратностью в принимаемых решениях, будут всегда стоять барьеры, которые никто кроме нас не сможет снять. Дорога вперед неминуемо сопровождается риском, но главное – не сам путь, а цель его следования. Удача любит смелых, а в бизнесе без смелости никак!



— Клиентскую базу быстро набрали?

– У меня была большая клиентская база. Но помещение под свою студию я купила в другом микрорайоне Алексина, и, несмотря на относительную компактность города, большей части клиентов стало неудобно ездить ко мне, тем более тогда машин у людей было намного меньше. Иметь своего мастера по волосам ценно, но время, которое мы тратим в том числе на уход за собой, всё же дороже. Потому начинать мне пришлось практически с нуля.

— Что Вы вложили в название своего салона «Персона»?

– Отношение к клиенту. То, что превращает клиентов из проходящих в постоянных. Для меня каждый из них — личность, к каждому я применяю индивидуальный подход, и девочек своих, сотрудниц студии, учу тому же. Каждый человек, который посещает нашу парикмахерскую, — важная персона. Знаете, может быть, это просто совпадение, но многие клиенты, которые регулярно к нам приходят и пользуются нашими услугами, выросли, сделали карьеру и стали важными, значительными людьми (улыбается).

— Какие качества, на Ваш взгляд, помогли Вам выстоять и выстроить свой бизнес?

– Я очень целеустремленный человек, еще и любопытный. Всё, что появляется новое, я обязательно тестирую, внедряю, использую. Я не приемлю «туннельное» зрение, как на развитие бизнеса, так и на жизнь в целом. Мне как парикмахеру необходимо постоянно совершенствовать свои навыки и отвечать самым современным тенденциям, развиваться не в рамках сегодняшнего рынка, а в рамках стратегии развития в будущем, быть впереди.

В начале пути шаги вперед инициировала храбрость, сегодня – уверенность в себе, опыт и желание развиваться. В реализации стоит множество планов на рост моего бизнеса, а это требует не только парикмахерских навыков.

Потому мы с вами и повстречались на акселераторе для предпринимателей в центре «Мой бизнес». Ведь я не просто парикмахер, я бизнес-леди.

— Опыт, что придаёт Вам уверенности сегодня, наверняка включает в себя неудачи и падения в прошлом. Как не сломаться и всё преодолеть?

– Каждую неудачу надо воспринимать как вызов. Сначала это кажется неудачей, а проходит время, и выясняется, что это было даже к лучшему. Главное — понять, почему это произошло, и начать делать по-другому, действовать, извлечь опыт из ситуации. Расстраиваться бесполезно, но важно помнить — любая неудача делает тебя сильнее. Мы растем и развиваемся именно на сложностях, и чем их больше, тем больших высот достигает человек. Когда всё сладко и мягко, люди сидят в своем болотце и не развиваются. Сложности закаляют.



— Как было уже сказано, Вы участвуете в различных проектах для саморазвития, повышения квалификации себя и сотрудников… Что Вам это дает?

– В первую очередь, это знакомства. Сейчас я слушаю курс акселератора «Масштабирование бизнеса: продуктовый портфель, уникальные конкурентные преимущества, новые ниши». Я уже встретила столько единомышленников! Мы общаемся на разные темы, касающиеся бизнеса, делимся идеями, опытом. У меня нет таких возможностей на работе — штат у меня небольшой, а здесь я их нахожу. Вообще, курс акселератора в центре «Мой бизнес» мне очень помог, я считаю, что я вышла на новый уровень, у меня новое видение моего бизнеса. Если раньше я видела его больше изнутри, то сейчас увидела его со стороны и понимаю, какие инструменты нужно применить, чтобы сделать свой бизнес еще лучше и эффективнее, дальше работать и зарабатывать. Убеждена, что учиться надо всегда и нет предела совершенству!

— Вы собираетесь подавать заявку на участие в конкурсе «Предприниматель года» в двух номинациях: «Бизнес-леди года» и «Сфера услуг»…

– Общение в рамках бизнес-среды центра «Мой бизнес» практически мгновенно дало свои плоды. Здесь я узнала о запуске отбора заявок на конкурс «Предприниматель года». И это именно тот стимул, что нужен мне для пути вперед. За красивой историей о моем бизнесе стоят вполне показательные цифры роста, которые могут претендовать на звание лучшего в своей номинации.

Для меня конкурс – это возможность как профессионального, так и личностного роста. И я не сомневаюсь в себе сегодня, как и тогда, в самом начале пути.

— В какой номинации больше хотите победить?

– «Сфера услуг». Моя студия красоты — это мое детище, дело, к которому я отношусь с большой любовью. Ведь я не просто руководитель, но и практикующий специалист в одном ряду с моими мастерами, которые рядом уже не первый год. И именно этот многолетний труд, выстроенная система обслуживания, вклад каждого сотрудника достойны премии. Я — это студия красоты «Персона», а уже потом бизнес. Наверное, такое отношение к бизнесу присуще многим женщинам-предпринимателям, и, пожалуй, именно в таком отношении кроется успех.

— Ваш совет всем тем, кто только хочет открыть свой бизнес?

– Открыть свое дело — это открыть для себя новые интересные возможности. Надо ничего не бояться, действовать, не унывать, и, как нас учит время, быть готовым ко всему. А еще стоит быть открытым и любопытным. Опыт дал мне понять, что большинство барьеров мы придумаем себе сами, а те, что стоят на пути, всегда можно обойти. Вы не одни. Вокруг много коллег, готовых поделиться идеями, а также большая инфраструктура поддержки в регионе, расположенная к поддержке женщин-предпринимателей как одному из ключевых направлений развития бизнеса в регионе.

Кстати, там же, в центре «Мой бизнес», мы узнали о старте федеральной образовательной программы по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель». Она уже знакома многим тулякам, и, быть может, эта статья станет триггером к участию для тех, кто не решался этого сделать ранее.

Директор центра «Мой бизнес» Тульской области Светлана Квасова рассказала нам подробнее о программе и о том, как стать её участником:

Светлана Квасова – Программа разработана для женщин, которые хотят открыть своё дело. Участницы пройдут весь путь молодого предпринимателя: от обучения основам до презентации рабочего бизнес-плана. Подать заявку на бесплатное обучение можно на сайте mama-predprinimatel.ru до 26 октября. Необходимо заполнить анкету и описать свою бизнес-идею максимально подробно — от этого зависит, пройдете ли вы конкурсный отбор.

В финале обучения каждая участница представит свой бизнес-план жюри, а победительница получит грант на реализацию проекта в размере 100 000 рублей от фонда «Амвэй» «В ответе за будущее».

Программа реализуется в рамках образовательной программы Тульской области «Мастерская бизнеса» и национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Центр поддержки предпринимателей: Тула, ул. Кирова, 135, корпус 1,

тел. 8 (800) 600-777-1.

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