Мир!Мед!Май!
Первомайская демонстрация трудящихся в легендарном клубе, танцы под лучшую современную музыку. Молодые люди должны быть приятно одеты, выбриты, брюки отглажены, ботинки начищены. Девушки с прическами в парадной одежде. На танцплощадку допускаются граждане старше 18 лет.
Резерв столиков тел. 42−24−54
Стоимость: от 100 р., для девушек вход свободный до 23:00
Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 51
29 апреля 2018, воскресенье
21:00
30 апреля 2018, понедельник
21:00
1 мая 2018, вторник
21:00
2 мая 2018, среда
21:00