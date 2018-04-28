Мир!Мед!Май!

Первомайская демонстрация трудящихся в легендарном клубе, танцы под лучшую современную музыку. Молодые люди должны быть приятно одеты, выбриты, брюки отглажены, ботинки начищены. Девушки с прическами в парадной одежде. На танцплощадку допускаются граждане старше 18 лет.

Резерв столиков тел. 42−24−54

Стоимость: от 100 р., для девушек вход свободный до 23:00