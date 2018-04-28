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Мир!Мед!Май!

Мир!Мед!Май!

Первомайская демонстрация трудящихся в легендарном клубе, танцы под лучшую современную музыку. Молодые люди должны быть приятно одеты, выбриты, брюки отглажены, ботинки начищены. Девушки с прическами в парадной одежде. На танцплощадку допускаются граждане старше 18 лет.
Резерв столиков тел. 42−24−54

Стоимость: от 100 р., для девушек вход свободный до 23:00

Где и когда?
Мёд, культурно-развлекательный комплекс
29 апреля 2018, воскресенье
21:00
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30 апреля 2018, понедельник
21:00
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1 мая 2018, вторник
21:00
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