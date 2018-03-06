Astero
Astero- лучший клубный лайв-проект России приезжает в Тулу, чтобы поздравить девушек с 8 марта.
Эти парни известны как авторы и ведущие еженедельного авторского радиошоу "Mastereo" на танцевальной радиостанции DFM и главные хит-мейкеры танцевальной музыки в России, чьи треки звучат на всех танцполах и главных радиостанциях страны.
Артисты совмещают DJ-set, живое инструментальное шоу и новейшие технологии. На выступлениях музыканты используют клавишные, гитару, саксофон, электронные ударные и цифровые контроллеры.
Бронь столиков по тел.: 36-47-03
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 47 (ТЦ «Гостиный Двор»)
8 марта 2018, четверг
23:00