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Astero

Astero

Astero- лучший клубный лайв-проект России приезжает в Тулу, чтобы поздравить девушек с 8 марта.


Эти парни известны как авторы и ведущие еженедельного авторского радиошоу "Mastereo" на танцевальной радиостанции DFM и главные хит-мейкеры танцевальной музыки в России, чьи треки звучат на всех танцполах и главных радиостанциях страны.


Артисты совмещают DJ-set, живое инструментальное шоу и новейшие технологии. На выступлениях музыканты используют клавишные, гитару, саксофон,  электронные ударные и цифровые контроллеры.  

Бронь столиков по тел.: 36-47-03  

Вход свободный.

Где и когда?
Пряник, ресторан-клуб
Тула, улица Советская, 47 (ТЦ «Гостиный Двор»)
8 марта 2018, четверг
23:00
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