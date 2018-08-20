Здравствуй, папа, Новый год!
В Городском концертном зале состоится премьера новогодней комедии «Здравствуй, папа, Новый год!».
- Знакомься, дорогой, это мой папа!
- Как, и этот тоже?!
… О своем отце Настя знала лишь то, что он — герой короткого курортного романа ее матери. Поэтому публикуя в газете не отправленое мамой письмо, девушка рассчитывала только на чудо… А чудеса, как известно, случаются именно в новогоднюю ночь! И вот 31 декабря на пороге Настиного дома один за другим стали появляться… отцы, да еще какие!..
Комедия со смыслом гарантированного качества от знаменитого сценариста Олега Антонова. Автора сценариев к фильмам «Сирота Казанская», «Новогодний детектив», «Апостол», «Garpastum», «Бес в ребро, или великолепная четверка», пьес «Смертельный номер», «Первый снег» и др.
В ролях:
- народный артист Анатолий Васильев (гл.роли в фильмах «Сваты», «Экипаж», «Крик совы», «Татьянин день» и др. Актер театра им. Моссовета)
- заслуженный артист Андрей Леонов (гл.роль во всех сезонах т/с «Папины дочки» и др. Актер театра ЛЕНКОМ)
- заслуженный артист Александр Семчев («Ликвидация», «День выборов», «Последний богатырь», «Кухня», «Пенсильвания», «Участок», «Граница. Таежный роман», звезда роликов пива Толстяк. Артист театра МХТ)
- актриса Ольга Лифенцева («Приличная семья сдаст комнату», «Отель Элеон», «Клуб обманутых жен», «Осенний детектив» и др. Занята в театральных антрепризных спектаклях)
- актер Александр Пашков (гл.роли более, чем в 100 фильмах! В т.ч. «Приличная семья сдаст комнату», «Шрам», «Непокорная», «Тонкий лед», «Безопасность», «Я не смогу тебя забыть», «Берега моей мечты», «1943», «Цвет черемухи», «У реки два берега» и др! Актер Театра Киноактера)
Дополнительная информация по тел.: 79−03−86