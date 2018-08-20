В Городском концертном зале состоится премьера новогодней комедии «Здравствуй, папа, Новый год!».

- Знакомься, дорогой, это мой папа!

- Как, и этот тоже?!



… О своем отце Настя знала лишь то, что он — герой короткого курортного романа ее матери. Поэтому публикуя в газете не отправленое мамой письмо, девушка рассчитывала только на чудо… А чудеса, как известно, случаются именно в новогоднюю ночь! И вот 31 декабря на пороге Настиного дома один за другим стали появляться… отцы, да еще какие!..



Комедия со смыслом гарантированного качества от знаменитого сценариста Олега Антонова. Автора сценариев к фильмам «Сирота Казанская», «Новогодний детектив», «Апостол», «Garpastum», «Бес в ребро, или великолепная четверка», пьес «Смертельный номер», «Первый снег» и др.





В ролях:

народный артист Анатолий Васильев (гл.роли в фильмах «Сваты», «Экипаж», «Крик совы», «Татьянин день» и др. Актер театра им. Моссовета)

заслуженный артист Андрей Леонов (гл.роль во всех сезонах т/с «Папины дочки» и др. Актер театра ЛЕНКОМ)

заслуженный артист Александр Семчев («Ликвидация», «День выборов», «Последний богатырь», «Кухня», «Пенсильвания», «Участок», «Граница. Таежный роман», звезда роликов пива Толстяк. Артист театра МХТ)

актриса Ольга Лифенцева («Приличная семья сдаст комнату», «Отель Элеон», «Клуб обманутых жен», «Осенний детектив» и др. Занята в театральных антрепризных спектаклях)

актер Александр Пашков (гл.роли более, чем в 100 фильмах! В т.ч. «Приличная семья сдаст комнату», «Шрам», «Непокорная», «Тонкий лед», «Безопасность», «Я не смогу тебя забыть», «Берега моей мечты», «1943», «Цвет черемухи», «У реки два берега» и др! Актер Театра Киноактера)