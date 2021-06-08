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Забор

Забор

2 марта в Городском концертном зале театр А.П.Чехова покажет спектакль «Забор». 

 

По независящим от Myslo-кассы причинам спектакль «Забор» перенесен на 2 марта. 


Это история, которая, возможно, позволит кому-то одуматься. Вспомнить о том, что истинные чувства стоят того, чтобы выбраться из-за своего твердокаменного забора. О том, как сложно бывает найти любовь, и как легко ее потерять, ведь одного небрежно брошенного слова иногда достаточно, чтобы разрушить жизнь.

Мы выстраиваем заборы из непонимания, иронии и язвительности, из эпатажа и грубости. Заборы, за которыми прячем своё одиночество и страх, тоску и беспомощность. И, казалось бы, чего проще – надо просто сказать два главных слова: «Прости» и «Люблю». Но именно эти слова так трудно бывает произнести...

 
В ролях:
Гарри – Фёдор Добронравов.
Джин – Инга Оболдина.
Дрю – Иван Добронравов, Александр Усов.
 
Продолжительность: 1 час 50 минут (без антракта).
Спектакль «Забор» - это такой маленький волшебный ключик, чтобы открыть коробку с самыми лучшими чувствами, которая уже немного поржавела…
 
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
2 марта 2022, среда
19:00
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Касса
Любимая женщина Дон Жуана
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9 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2600 ₽
Авантюристы поневоле
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8 апреля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
Zivert
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26 марта, суббота 19:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 2400 ₽
ATL
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13 марта, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Лена Василёк
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31 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
LASCALA
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10 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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