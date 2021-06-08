Забор
2 марта в Городском концертном зале театр А.П.Чехова покажет спектакль «Забор».
По независящим от Myslo-кассы причинам спектакль «Забор» перенесен на 2 марта.
Это история, которая, возможно, позволит кому-то одуматься. Вспомнить о том, что истинные чувства стоят того, чтобы выбраться из-за своего твердокаменного забора. О том, как сложно бывает найти любовь, и как легко ее потерять, ведь одного небрежно брошенного слова иногда достаточно, чтобы разрушить жизнь.
Мы выстраиваем заборы из непонимания, иронии и язвительности, из эпатажа и грубости. Заборы, за которыми прячем своё одиночество и страх, тоску и беспомощность. И, казалось бы, чего проще – надо просто сказать два главных слова: «Прости» и «Люблю». Но именно эти слова так трудно бывает произнести...
В ролях:
Гарри – Фёдор Добронравов.
Джин – Инга Оболдина.
Дрю – Иван Добронравов, Александр Усов.
Продолжительность: 1 час 50 минут (без антракта).
Спектакль «Забор» - это такой маленький волшебный ключик, чтобы открыть коробку с самыми лучшими чувствами, которая уже немного поржавела…
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
2 марта 2022, среда
19:00
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
8 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
26 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2400 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1400 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
10 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽