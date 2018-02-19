Я хочу сниматься в кино
«Я хочу сниматься в кино!» Эту фразу как заклинание твердит 19-летняя Либби , решившая отправиться в Голливуд, где трудится сценаристом её отец, с которым она не виделась почти с рождения.
Внезапно появившаяся дочь в считанные минуты перевернула жизнь Херба Такера. Все герои этой пьесы поймут самое главное – счастье заключается не в успехе и блеске кинематографической карьеры, а в дружбе и любви.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 44
24 февраля 2018, суббота
19:00
25 февраля 2018, воскресенье
19:00
11 марта 2018, воскресенье
19:00
18 марта 2018, воскресенье
19:00