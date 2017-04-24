В Туле выступит с гастролями театр Vertumn из города Санкт-Петербург.

В спектакле «Воин и дева» рассказывается история брака великой русской поэтессы Анны Андреевны Ахматовой и русского поэта и путешественника по Африке Николая Степановича Гумилева.

В результате этого союза были навсегда утрачены:

вера в человечество — одна штука;

юношеские мечты — два комплекта;

нервные клетки — бессчетно.

Были произведены на свет:

поэтические сборники «Четки», «Вечер», «Жемчуга», «Чужое небо», «Колчан»;

обиды, которые остаются с человеком на всю жизнь — пара десятков;

великии? русскии? ученыи? Лев Николаевич Гумилев — единственныи? и неповторимыи?.

Ахматова и Гумилев жили в легендарную эпоху, и настолько много сделали, что мы привыкли видеть их высеченными во мраморе. Но все же мы верим, что и они были молодыми и живыми, а не мраморными или чугунными статуями. Поэтому нас нисколько не удивило, когда мы узнали, что Гумилева в детстве пьяная нянька уронила глазом на горлышко разбитой бутылки, а Аня Горенко в возрасте 14 лет вешалась на гвозде из- за несчастной любви.

Об этих невероятно и неожиданно живых молодых людях, которые еще не знают достоверно, что они великие поэты, мы и сделали спектакль. О том, как они познакомились, поженились и развелись, о миражах и отчаянье, свойственном только юности.

Справки/бронирование билетов по телефонам: 8−4872−41−27−32, 71−78−11, 8−953−180−70−20.

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