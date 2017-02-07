Режиссёр Борис Павлович:

- Спектакль «Видимая сторона жизни» создан на основе стихов, прозы и дневников Елены Шварц, главной фигуры ленинградского поэтического андеграунда 70х — 80х.

Судьба этого спектакля похожа на авантюрный роман, как и сама жизнь Елены Шварц.

Мы сделали его шесть лет назад в городе Кирове, как только узнали о смерти поэта.

Спектакль был номинирован на «Золотую Маску», но по техническим причинам не мог принять в ней участие и выбыл из конкурса. Он был показан на «Маске» годом позже — уже вне конкурса.

Спектакль объехал множество российских городов и фестивалей — «Реальный театр» в Екатеринбурге, Волковский фестиваль в Ярославле, «Белые ночи в Перми».

В Петербурге «Видимая сторона жизни» впервые появилась в программе Володинского фестиваля, а затем в обновлённой редакции вошла в репертуар БДТ им. Г. А. Товстоногова .

В 2016 году «одиссея» спектакля неожиданно продолжилась большими гастролями по США — по следам Елены Шварц, за несколько лет до этого проехавшей тем же маршрутом с программой поэтических чтений.

Новый 2017 год спектакль встречает в очередной редакции — и на этот раз в свободном парении по независимым площадкам — вернее, кафе и барам — родного Ленинграда.

Количество мест ограничено. Стоимость билета — 500 Р.