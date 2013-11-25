Веер леди У.

Пьеса о хорошей женщине. Комедия в 2-х действиях.

Режиссер-постановщик: заслуженный деятель искусств России Алексей Малышев.

Художник-постановщик: заслуженный художник России Александр Дубовин.

На тульской сцене – король парадокса! Даже старожилы не припомнят постановок пьес Уайльда. Итак, сенсация! Как это обожал Оскар Уайльд, эстет, интеллектуал, галантный кавалер своего века!

В доме лорда Уиндермира праздник – его прелестная жена леди Маргарет Уиндермир ждет гостей по случаю своего дня рождения.

Но, как коварен высший свет! Забежавшая будто мимоходом герцогиня Бервик вместо поздравления выражает ей свое сочувствие: весь Лондон пришел в движение – образец всех мужей лорд Уиндермир ездит к ужасной женщине, снабжает ее деньгами…

Маргарет не верит. Но это женское любопытство! Она заглядывает в банковскую книгу мужа, и… о, ужас! «Миссис Эрлин – 600 фунтов… 700… 400…». Негодование, обида, оскорбленное самолюбие! Что может чувствовать молодая женщина, влюбленная жена, юная мать? Вместо разъяснений – непостижимо, после всего открывшегося, муж просит послать миссис Эрлин приглашение на вечер! Решительный отказ леди Уиндермир не может остановить лорда Уиндермира: он сам отсылает конверт… и она приезжает во всеоружии своей ослепительной красоты! Воображать дальнейшее бессмысленно!

Распутывать парадоксы Уайльда бесполезно. Он умеет вывернуть все наизнанку и поставить зрителя в тупик. Но, при всей иронии Оскара Уайльда жизнь для него – таинство, идеал – любовь, высшая радость – красота! Если любишь – доверяй, не сомневаясь!

Действующие лица и исполнители:

Лорд Уиндермир - Андрей Нецветаев

Лорд Дарлингтон - Юрий Богородицкий

Лорд Огастус Лортон - засл.арт.России Виктор Ананьин

Мистер Дамби - Тимур Курбангалеев

Мистер Сесил Грехэм - Алексей Соловьев

Мистер Хоппер - засл.арт.России Игорь Небольсин

Паркер, дворецкий - Олег Есауленко

Леди Уиндремир - Инна Медведева

Герцогиня Бервик - засл.арт.России Елена Попенко

Леди Агата Карлайл - Марина Анисимова

Леди Плимдейл - Мария Попова

Миссис Эрлин - засл.арт.России Любовь Спирихина

Розали, горничная - Наталия Забарова

Билеты от 200 до 400 Р.