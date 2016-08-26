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Тётки в законе

Тётки в законе

Режиссер-постановщик: Гарольд Стрелков

Художник-постановщик: заслуженный художник России Александр Дубровин

Художник по костюмам: Елена Погожева

Александр Коровкин, автор полюбившейся тулякам комедии «Палата бизнес-класса» предлагает вниманию своих поклонников новую комедию — «Тётки в законе».

Вот-вот должен приехать любимый, долгожданный племянник Роберт! В родовом доме двух сестер, тетушек Роберта, разных как пламень и тихая заводь, уже пекут пироги с капустой! Ожидание огорчает вор, тайно проникший в дом и похитивший семейную реликвию… Дом, дом, дом — он оказывается в круге интересов не только Роберта, но и полиции, городских чиновников и даже некоего сомнительного элемента — лакомый кусочек бесценной земли в центре города. А в доме орудует отчаянный полтергейст! Исчезают и появляются не только вещи, но и люди. Оживают покойники, открываются «скелеты в шкафу», путаются настоящие и мнимые невесты, женщина оказывается мужчиной, более того, бежавшим зеком — родственником тетушек…

Не стоит повторять, что А. Коровкин знает секрет захватывающей интриги. До самого конца автор держит зрителя в напряжении и ожидании разгадки сложившихся таинственных обстоятельств, где и удивительно, и страшно, и смешно.

И в конце концов придет Некто, тот которого вызывали…

В спектакле заняты:

  • Роберт Краузе — Ян Воробьев
  • Генриетта Карловна — Ирина Бавтрикова, Ирина Васина
  • Розалия Карловна — Заслуженная артистка России Ирина Федотова
  • Инга — Елена Берестнева, Мария Соловьева
  • Эрик — Сергей Сергеев
  • Кувыкин, полицейский — Тимур Курбангалеев, Заслуженный артист России Игорь Небольсин
  • Бабакин, чиновник — Сергей Пыжов
Где и когда?
Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
Тула, роспект Ленина, 34а
28 декабря 2016, среда
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