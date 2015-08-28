Так не бывает

Ах, водевиль, водевиль, водевиль… Лихие гусары, знойные барышни в пышных платьях, плутоватые слуги — все смешалось в искрометном сюжете. Здесь можно вдоволь посмеяться и повеселиться, и каждый найдет себе героя по душе. А музыка, написанная столичными авторами Кимом Брейтбургом и Евгением Муравьевым, заставят Вас аплодировать в такт и подпевать актерам.

Главные герои спектакля — одинокая помещица с дочерью, и их соседи — отставной полковник-вдовец и его сын — поручик гусарского полка. Конфликтная ситуация оборачивается закрученной любовной историей.

Незамысловатый, но актуальный сюжет затрагивает темы богатства, чести, достоинства и любви, интересующие людей во все времена. В жанре водевиля нельзя быть абсолютно серьёзным, ведь здесь правят искромётный юмор и зажигательная музыка, окрашивающие всё в яркие тона. Но становится понятно, что разговор-то идёт на важные темы, которые как нельзя лучше применимы к современной реальности.

Режиссёр-постановщик — Дмитрий Краснов

Художник-постановщик — Ирина Блохина

Художник по костюмам — Елена Погожева

Педагог по вокалу — Валентина Меркулова

Балетмейстер — Марина Макарова

Действующие лица и исполнители:

Иван Иванович Петухов — Алексей Яблонский

Иван Петухов — Егор Гречнев

Мария Кузьминична Воеводина — Юлия Барабаш

Анна Воеводина — Наталья Илецкая

Степаныч — Максим Игнатов

Глаша — Екатерина Комендантова

Роман Ильич Хлыстов — Вадим Нефёдов

Водевиль в двух действиях. Автор либретто Евгений Муравьёв.

Композитор Ким Брейтбург