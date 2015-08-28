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Так не бывает

Так не бывает

Ах, водевиль, водевиль, водевиль… Лихие гусары, знойные барышни в пышных платьях, плутоватые слуги — все смешалось в искрометном сюжете. Здесь можно вдоволь посмеяться и повеселиться, и каждый найдет себе героя по душе. А музыка, написанная столичными авторами Кимом Брейтбургом и Евгением Муравьевым, заставят Вас аплодировать в такт и подпевать актерам.

Главные герои спектакля — одинокая помещица с дочерью, и их соседи — отставной полковник-вдовец и его сын — поручик гусарского полка. Конфликтная ситуация оборачивается закрученной любовной историей.

Незамысловатый, но актуальный сюжет затрагивает темы богатства, чести, достоинства и любви, интересующие людей во все времена. В жанре водевиля нельзя быть абсолютно серьёзным, ведь здесь правят искромётный юмор и зажигательная музыка, окрашивающие всё в яркие тона. Но становится понятно, что разговор-то идёт на важные темы, которые как нельзя лучше применимы к современной реальности.

Режиссёр-постановщик — Дмитрий Краснов
Художник-постановщик — Ирина Блохина
Художник по костюмам — Елена Погожева
Педагог по вокалу — Валентина Меркулова
Балетмейстер — Марина Макарова

Действующие лица и исполнители:

  • Иван Иванович Петухов — Алексей Яблонский
  • Иван Петухов — Егор Гречнев
  • Мария Кузьминична Воеводина — Юлия Барабаш
  • Анна Воеводина — Наталья Илецкая
  • Степаныч — Максим Игнатов
  • Глаша — Екатерина Комендантова
  • Роман Ильич Хлыстов — Вадим Нефёдов

Водевиль в двух действиях. Автор либретто Евгений Муравьёв.
Композитор Ким Брейтбург

Где и когда?
Новомосковский театр драмы
Новомосковский театр драмы
Новомосковск, ул. Октябрьская, 21
18 февраля 2017, суббота
18:00
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