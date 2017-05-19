Свадьба в Малиновке (Ивановский музыкальный театр)

Композитор: Б. Александров.

Режиссер-постановщик: Б. Лагода.

Дирижер-постановщик: М. Пикульский.

Художник-постановщик: Г. Ижевская.

Балетмейсер-постановщик: М. Заболошина.

Хормейстер-постановщик: С. Годлевская, В. Спиридонова.

Действие оперетты происходит во время Гражданской войны, осенью 1920 года, на юге Украины. В селе Малиновка то и дело меняется власть: то его «берут» красноармейцы, то врываются белогвардейские банды…

Свадьба дочери командира отряда красноармейцев с главарем банды атаманом Грицианом становится военной хитростью в действиях красных бойцов. Но, не смотря на остросюжетность, главное место в оперетте отведено глубоким чувствам молодых героев Яринки и Андрейки, и все перипетии, происходящие с ними, разрешаются торжеством любящих сердец.

«Свадьба в Малиновке» — одна из немногих оперетт, пользующихся неувядающим успехом у сегодняшнего зрителя, хотя Борис Александров — советский композитор и хоровой дирижер — написал ее в 1937 году.

Главное достоинство «Свадьбы в Малиновке» — верное жанровое решение. Это настоящая народная музыкальная комедия, близкая к традициям украинского театра, изобилующая песнями и танцами, с точно соблюденной мерой серьезного и комического, публицистики и развлекательности, элементов реализма и комедийной условности.

Музыка Б. Александрова привлекает своим фольклорным русско-украинским колоритом, содержит много типических интонаций советской песни 30-х годов, по которым ностальгирует современный слушатель.