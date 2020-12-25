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Стеклянный зверинец

Стеклянный зверинец

7 января в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннеси Уильямса. 

Сожаление о несбывшихся мечтах, попытка вернуть и вновь пережить мгновения счастья и осознание, что это невозможно, так же, как склеить разбившегося стеклянного единорога Лауры.

Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Билеты можно купить по ссылке.

 

Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
7 января 2021, четверг
18:30
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Касса
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8 января, пятница 15:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-800 ₽
Кис-Кис
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28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Sellout/Архипанк
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9 апреля, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Бригадный Подряд
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7 февраля, воскресенье 19:00
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 ₽  Билеты: 1000 ₽
Фогель
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8 марта, понедельник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
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5 марта, пятница 19:00
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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