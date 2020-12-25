Стеклянный зверинец
7 января в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннеси Уильямса.
Сожаление о несбывшихся мечтах, попытка вернуть и вновь пережить мгновения счастья и осознание, что это невозможно, так же, как склеить разбившегося стеклянного единорога Лауры.
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Билеты можно купить по ссылке.
Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
7 января 2021, четверг
18:30
8 января, пятница 15:00
₽ Билеты: 600-800 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
7 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
8 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
5 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽