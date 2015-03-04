Режиссер — Дмитрий Краснов

Художник — Ирина Блохина

Музыкальное оформление — Максим Морозов

В спектакле заняты: Ю. Барабаш, И, Товологина, М. Лагутина, М. Казанцев, В. Голубков, А. Александров, М. Игнатов и другие.

«Сон в летнюю ночь», комедия в двух действиях, — сказка для взрослых, фантазия на тему любви, ее сумасшествия, необузданности, о том безумии, что поражает людей в Иванову ночь. Действие пьесы происходит в середине лета в ночь колдовских несуразец, когда по народным поверьям вовсю куролесят духи (на Руси праздник Ивана Купала).

О волшебном цветке Амура, от которого весь мир — ошалел. В высших сферах и силах, от которых мы зависим, происходит разлад, раздор, Титания лишает Оберона — брачного ложа — нарушается гармония, когда мужское и женское начало противопоставляются, когда идет борьба между ними за власть, то мира нет как на небе, так и на земле.