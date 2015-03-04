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Сон в летнюю ночь

Сон в летнюю ночь

Режиссер — Дмитрий Краснов
Художник — Ирина Блохина
Музыкальное оформление — Максим Морозов

В спектакле заняты: Ю. Барабаш, И, Товологина, М. Лагутина, М. Казанцев, В. Голубков, А. Александров, М. Игнатов и другие.

«Сон в летнюю ночь», комедия в двух действиях, — сказка для взрослых, фантазия на тему любви, ее сумасшествия, необузданности, о том безумии, что поражает людей в Иванову ночь. Действие пьесы происходит в середине лета в ночь колдовских несуразец, когда по народным поверьям вовсю куролесят духи (на Руси праздник Ивана Купала).

О волшебном цветке Амура, от которого весь мир — ошалел. В высших сферах и силах, от которых мы зависим, происходит разлад, раздор, Титания лишает Оберона — брачного ложа — нарушается гармония, когда мужское и женское начало противопоставляются, когда идет борьба между ними за власть, то мира нет как на небе, так и на земле.

Где и когда?
Новомосковский театр драмы
Новомосковский театр драмы
Новомосковск, ул. Октябрьская, 21
21 января 2017, суббота
18:00
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12 февраля 2017, воскресенье
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