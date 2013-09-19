Народный артист России Борис Заволокин и заслуженная артистка России Ольга Красикова в трагикомедии по пьесе Ричарда Баэра «Смешанные чувства» в переводе и сценической редакции Сергея Таска.

Режиссер-постановщик: заслуженный работник культуры России Лариса Козлова.

Художник-постановщик: Ирина Блохина.

Продолжительность спектакля: 1 час 50 минут.

Все! Она решила: необходимо переехать во Флориду, к океану, солнцу, надо же, наконец, начинать новую жизнь! Вещи упакованы, мебель отдана на хранение, билет куплен! Прощай Нью-Йорк – город утрат! И здесь появляется он – Герман, старый друг, - в галошах, шляпе, кашне, - и вместо прощальных милых слов ошарашивает неожиданным предложением!..

Зрителей ждет настоящий поединок мужчины и женщины! Схватка интересов, желаний, тайных влечений, смелых признаний, перемешанных юмором, иронией, смехом, радостью, недоумением… Это игра? А, может быть, это любовь? В любом случае: зрелище обещает быть потрясающим!

Действующие лица и исполнители (в порядке появления на сцене):

Ральф - Алексей Емельянов,

Чак - Антон Архипов,

Кристина Мильман - засл.арт.России Ольга Красикова,

Герман Льюис - нар.арт.России Борис Заволокин.

Билеты от 300 до 350 Р.