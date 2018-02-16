афиша
афиша
Регистрация
Щелкунчик

Щелкунчик

В честь юбилея балета «Щелкунчик» школа танцев Mega Dance представит свою вариацию знаменитой постановки: спектакль в двух действиях по мотивам произведения Э. Т. А. Гофмана.

Спектакль станет премьерой во всех смыслах этого слова, потому как это первая серьезная работа руководителя школы Марии Стаценко, экс солистки Тбилисского Государственного Театра Оперы и Балета. В постановке примут участие ученики школы — юные балерины, которые неоднократно завоевывали призовые места в конкурсах и фестивалях и артисты театра-студии «Мюсли». Самой юной участнице постановки всего 15 лет.

Тел. для справок: 8 (930) 898 97 77

Где и когда?
Центр культуры и досуга, МУ
Тула, улица Металлургов, 22
25 февраля 2018, воскресенье
12:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.