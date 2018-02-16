В честь юбилея балета «Щелкунчик» школа танцев Mega Dance представит свою вариацию знаменитой постановки: спектакль в двух действиях по мотивам произведения Э. Т. А. Гофмана .

Спектакль станет премьерой во всех смыслах этого слова, потому как это первая серьезная работа руководителя школы Марии Стаценко, экс солистки Тбилисского Государственного Театра Оперы и Балета. В постановке примут участие ученики школы — юные балерины, которые неоднократно завоевывали призовые места в конкурсах и фестивалях и артисты театра-студии «Мюсли». Самой юной участнице постановки всего 15 лет.

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