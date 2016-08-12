Спектакль «Правда мы будем Всегда?» создан по сказкам Сергея Козлова. Он написал свои книги о приключениях Ежика и Медвежонка, напоминая людям, что далеко не все дети такие задорные и веселые, некоторые из них бывают очень грустными и задумчивыми, тихими и молчаливыми. Дети могут смотреть на мир грустными глазами, которые все понимают.

История очень трогательной дружбы между Ежиком и Медвежонком, которые встречались для того, чтобы вместе попить чай с малиновым вареньем и посмотреть на звезды. Как говорится в тексте книги — слева от трубы были звезды Ежика, а справа от трубы звезды Медвежонка. А когда Ежик попал в туман, весь его мир перевернулся с ног на голову, все перемешалось и перепуталось. В этом странном перевернутом мире остались нетронутым только его друг и великолепное тепло самовара, от которого пахло можжевеловым дымком. А таинственная лошадь так и осталась где-то в загадочном тумане. И пусть мир вокруг переворачивается, запутывается, попадает в «Туман» — а мы… «Как все-таки хорошо, что мы есть друг у друга…»

Режиссеры: Анна Терешина, Андрей Лазукин

В ролях: Юлия Школьникова, Сергей Гаврилов, Анна Терешина

Продолжительность спектакля: 1 час 15 минут

Цена билета: 300 Р.