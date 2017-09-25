Полёты во сне и наяву
1 декабря в театре «Эрмитаж» состоится моноспектакль по мотивам «Полного собрания сновидений» — очерков Михаила Кожаева о снах с толкованиями и рассуждениями об их психической феноменальности.
В ходе действа зрителей ожидают:
- пересказы самых красочных снов, приснившихся автору;
- дежавю, флешбеки, диссоциативные нарушения и их терапия;
- то громкая, то тихая музыка;
- сведение личных счётов и прочие художественные приёмы, призванные создать отличное настроение в первый зимний вечер!
А также презентация второго тома «Полного собрания сновидений» в виде отдельного издания. Приходите — будет необычно!
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, Ликёрка Лофт
1 декабря 2017, пятница
19:00