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Полёты во сне и наяву

Полёты во сне и наяву

1 декабря в театре «Эрмитаж» состоится моноспектакль по мотивам «Полного собрания сновидений» — очерков Михаила Кожаева о снах с толкованиями и рассуждениями об их психической феноменальности.

В ходе действа зрителей ожидают:

  • пересказы самых красочных снов, приснившихся автору;
  • дежавю, флешбеки, диссоциативные нарушения и их терапия;
  • то громкая, то тихая музыка;
  • сведение личных счётов и прочие художественные приёмы, призванные создать отличное настроение в первый зимний вечер!

А также презентация второго тома «Полного собрания сновидений» в виде отдельного издания. Приходите — будет необычно!

Где и когда?
Театральный дворик, антикафе
Тула, пр. Ленина, 85, Ликёрка Лофт
1 декабря 2017, пятница
19:00
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