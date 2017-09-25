Полёты во сне и наяву

1 декабря в театре «Эрмитаж» состоится моноспектакль по мотивам «Полного собрания сновидений» — очерков Михаила Кожаева о снах с толкованиями и рассуждениями об их психической феноменальности.

В ходе действа зрителей ожидают:

пересказы самых красочных снов, приснившихся автору;

дежавю, флешбеки, диссоциативные нарушения и их терапия;

то громкая, то тихая музыка;

сведение личных счётов и прочие художественные приёмы, призванные создать отличное настроение в первый зимний вечер!

А также презентация второго тома «Полного собрания сновидений» в виде отдельного издания. Приходите — будет необычно!