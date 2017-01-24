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Поэтические вернисажи: Инна Тарада

Поэтические вернисажи: Инна Тарада

Дом-музей Вересаева приглашает на моноспектакль тульской актрисы Инны Тарады по произведениям Владимира Высоцкого. Творческая встреча пройдет в рамках цикла мероприятий «Поэтические вернисажи Дома-музея В.В. Вересаева». Мероприятие приурочено к 79-летию со дня рождения советского поэта, актёра, автора и исполнителя песен, лауреата Государственной премии СССР Владимира Высоцкого.

Актриса Тульского академического театра драмы, киноактриса Инна Тарада, которую зрители привыкли видеть роковой красавицей в спектаклях, покажет себя с неожиданной стороны: представит на суд публики моноспектакль о Владимире Высоцком и Марине Влади. В основу легла книга Марины Влади «Владимир, или Прерванный полет» и произведения самого Высоцкого, история их красивой и драматичной любви, которая до сих пор волнует воображение читателей и зрителей, ибо любовь существует вечно – в памяти, лирике, воспоминаниях.

Вход на мероприятие по входному билету.

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
28 января 2017, суббота
15:00
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