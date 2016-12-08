Современная комедия, режиссёр Сергей Степин (ТНТ). В главных ролях: Анна Терешина, Артем Калинин, Михаил Боганов, Сергей Гаврилов, Валерий Сальков, Мария Жучилина.

Спектакль затрагивает вечно актуальные темы человеческих отношений. Неожиданные откровения,сермяжная житейская правда, порой шокирующая, порой такая предсказуемая, размышления о вечном, оживленные мужские споры в преддверии надвигающего праздника 8 марта, искрометные шутки, отзывающиеся в откликах благодарной публики заразительным смехом.