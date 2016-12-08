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Современная комедия, режиссёр Сергей Степин (ТНТ). В главных ролях: Анна Терешина, Артем Калинин, Михаил Боганов, Сергей Гаврилов, Валерий Сальков, Мария Жучилина.

Спектакль затрагивает вечно актуальные темы человеческих отношений. Неожиданные откровения,сермяжная житейская правда, порой шокирующая, порой такая предсказуемая, размышления о вечном, оживленные мужские споры в преддверии надвигающего праздника 8 марта, искрометные шутки, отзывающиеся в откликах благодарной публики заразительным смехом.

Где и когда?
Новый театр
Новый театр
Тула, пр. Ленина, 44
Тел.: 38-46-55
3 января 2017, вторник
19:00
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7 января 2017, суббота
19:00
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