Офис
Современная комедия, режиссёр Сергей Степин (ТНТ). В главных ролях: Анна Терешина, Артем Калинин, Михаил Боганов, Сергей Гаврилов, Валерий Сальков, Мария Жучилина.
Спектакль затрагивает вечно актуальные темы человеческих отношений. Неожиданные откровения,сермяжная житейская правда, порой шокирующая, порой такая предсказуемая, размышления о вечном, оживленные мужские споры в преддверии надвигающего праздника 8 марта, искрометные шутки, отзывающиеся в откликах благодарной публики заразительным смехом.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 44
Тел.: 38-46-55
3 января 2017, вторник
19:00
7 января 2017, суббота
19:00