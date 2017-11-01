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Невидимка, двойник, пересмешник

Невидимка, двойник, пересмешник

Основа: поэзия Марины Цветаевой.

Литературная композиция и актриса: Елена Бедрак.

Музыка: Юрий Бедрак (саксофон, электро, диджеинг).

Первый показ спектакля по произведениям Марины Ивановны Цветаевой состоялся 15 ноября 2011 года. Именно с него началась история творческого объединения «Вертумн» (ex. «Волосы Дыбом»). В поэтически-музыкальную программу включены произведения «Побег», «Бог», «Бессонница», «Мне нравится…», «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес…», «Всё повторяю первый стих…» и многие другие, а также «Поэма конца».

Помимо лирики и музыки, немаловажной составляющей программы стала видеоинсталляция: фильмы авангардистов начала ХХ века — Викинга Эггелинга, Ман Рэя, Ганса Рихтера, Фернана Леже, Рене Клэра и Франсиса Пикабиа. Абстрактные картины создают бесконечную вариативность смыслов, распуская все новые и новые побеги эмоций и мыслей у зрителя.

Трудно дать жанровое определение «Невидимке» — возможно, легче назвать то, чем это произведение не является. Тем не менее основная характеристика такова: это музыкальные импровизации в стиле nu-jazz, breaks, ambient; это сосредоточение в стихах и музыке; это ритмы современного города; это гармония и хаос; наконец, это противоречия нашей повседневности…

Справки по телефонам: 71−67−68, 71−67−33.

Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
23 ноября 2017, четверг
19:00
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