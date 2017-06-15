«Мизери» — один из самых виртуозных психологических триллеров Стивена Кинга. В основе сюжета произведения лежат отношения двух героев книги — популярного писателя Пола Шелдона и его поклонницы Энни Уилкс. Обладатель популярной в писательской среде фамилии Пол Шелдон, автор романов про Мизери, после жуткой аварии, попадает в плен к фанатичной поклоннице. Его жизни угрожает серьезная опасность. Маниакальная идея Энни сделать Пола своим «ручным писателем» и ее патологическая любовь, граничат с помешательством. Пол должен написать новую книгу, от которой теперь зависит его жизнь. На театральной сцене роман Стивена Кинга приобретает новое звучание. Это захватывающее сочетание остросюжетного триллера и психологической драмы.

В центре спектакля история о двух людях, которая существует без времени и пространства. Она может случиться с кем игде угодно и от этого она становится еще более захватывающей. Что значит быть чьим-то фанатом? Что значит иметь фанатов и во что этот может вылиться? Спектакль Современного театра антерпризы попытается ответить на эти вопросы, а гениальный сюжет легендарного Кинга, поможет сделать это исследование незабываемым.

В ролях: Евгения Добровольская Даниил Спиваковский. Режиссер: Нина Орловская.

Билеты от 800 до 1800 Р.

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Билеты в Большом универмаге.