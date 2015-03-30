Сценическая композиция по одноименному рассказу.

Автор композиции и режиссер постановщик — Алексей Басов

Художник — Татьяна Матус

Музыкальное оформление — Алексей Басов, Екатерина Тимофеева

Художник по свету — Екатерина Тимофеева

Звук, свет — Екатерина Тимофеева

Действующие лица и исполнители:

Ирина Михайловна — Мария Жучилина

Любка — Мария Попова

Кондакова, Моссельцова, Мама — Елена Басова

Перечников — Алексей Басов

Участковый — Владислав Басов, Александр Васильев

«Спектакль КДТ — это пронзительный и трагический рассказ о двух одиноких душах, случайно нашедших друг друга. Они из разных миров, но доверие, теплота, уважение, любовь способны стирать любые границы. Ирина Михайловна и Любка становятся близкими, как сестры — и спасают друг друга…» Ирина Скибинская «Молодой Коммунар»