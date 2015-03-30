Любка
Сценическая композиция по одноименному рассказу.
Автор композиции и режиссер постановщик — Алексей Басов
Художник — Татьяна Матус
Музыкальное оформление — Алексей Басов, Екатерина Тимофеева
Художник по свету — Екатерина Тимофеева
Звук, свет — Екатерина Тимофеева
Действующие лица и исполнители:
- Ирина Михайловна — Мария Жучилина
- Любка — Мария Попова
- Кондакова, Моссельцова, Мама — Елена Басова
- Перечников — Алексей Басов
- Участковый — Владислав Басов, Александр Васильев
«Спектакль КДТ — это пронзительный и трагический рассказ о двух одиноких душах, случайно нашедших друг друга. Они из разных миров, но доверие, теплота, уважение, любовь способны стирать любые границы. Ирина Михайловна и Любка становятся близкими, как сестры — и спасают друг друга…» Ирина Скибинская «Молодой Коммунар»
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
Тел.: 8 (4872) 30-45-96
29 декабря 2016, четверг
19:00
7 января 2017, суббота
18:30