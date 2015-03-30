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Любка

Любка

Сценическая композиция по одноименному рассказу.

Автор композиции и режиссер постановщик — Алексей Басов

Художник — Татьяна Матус

Музыкальное оформление — Алексей Басов, Екатерина Тимофеева

Художник по свету — Екатерина Тимофеева

Звук, свет — Екатерина Тимофеева

Действующие лица и исполнители:

  • Ирина Михайловна — Мария Жучилина
  • Любка — Мария Попова
  • Кондакова, Моссельцова, Мама — Елена Басова
  • Перечников — Алексей Басов
  • Участковый — Владислав Басов, Александр Васильев

«Спектакль КДТ — это пронзительный и трагический рассказ о двух одиноких душах, случайно нашедших друг друга. Они из разных миров, но доверие, теплота, уважение, любовь способны стирать любые границы. Ирина Михайловна и Любка становятся близкими, как сестры — и спасают друг друга…» Ирина Скибинская «Молодой Коммунар»

Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
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