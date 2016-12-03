афиша
афиша
Регистрация
Лебединое озеро

Лебединое озеро

Балет в двух действиях на музыку П. И. Чайковского. Хореография: Мариус Петипа в редакции Хасана Усманова. Костюмы и декорации: Анастасия Райкова. Режиссер — постановщик: Тимур Кинзикеев.

«Лебединое озеро» — единственное в своем роде произведение, которое можно слушать и смотреть десятки раз с постоянно возрастающим интересом. Изящная и женственная музыка балета вся, до последних мелочей, перелилась в танцы, нервно утонченные и постоянно разрешающиеся мечтательно-неясными аккордами исполнения. При этом не русская сказка, пройдя через обработку Чайковского и Льва Иванова, превратилась, однако, в живую символику всего того, что есть благородно-трогательного в душе славянской женщины.

Звуко-поэтический и пластический образ Одетты нежнее пушкинской Татьяны и бесплотнее Снегурочки Римского-Корсакова". История заколдованной девушки Одетты, ставшей по воле Злого Гения, чародея Ротбарта, Лебедем — легенда, знакомая с детства. А мотивы зловещего двойничества в образе Черного Лебедя Одиллии до сих пор дают пищу для творчества современным художникам всех видов и жанров искусства.

Прима-балерина — Наталья Кунгурцева.

«Классический Русский балет» — успешная московская труппа классического танца. Компания была основана в 2004 году, но за одиннадцать лет своей активной творческой жизни зарекомендовала себя как профессиональный развивающийся коллектив, в который вошли лучшие представители балетных школ России, талантливая перспективная молодежь и зрелые заслуженные мастера танца.

Основу балетной труппы на сегодняшний день составляют выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета имени А. Я. Вагановой (Санкт-Петербург) и других известных балетных школ России. В формировании коллектива Классического Русского балета принял участие его художественный руководитель, солист театра Хасан Усманов.

Классический Русский балет, помимо выступлений на столичных сценах, активно гастролирует по России и за рубежом. Спектакли Классического Русского балета с успехом были встречены зрителями Екатеринбурга, Киева, Одессы, а также публика с воодушевлением принимала труппу в Финляндии, Японии, Испании, Израиле, Австрии, Германии, Греции, Казахстане и др.

Репертуар труппы Классического Русского балета составляют, прежде всего, балеты классического наследия, великие произведения, вошедшие в Золотой фонд русского балета!

Цена билета: 600−1800 Р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
19 ноября 2017, воскресенье
17:00
 В календарь
 В календарь
+1
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.