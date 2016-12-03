Балет в двух действиях на музыку П. И. Чайковского . Хореография: Мариус Петипа в редакции Хасана Усманова. Костюмы и декорации: Анастасия Райкова. Режиссер — постановщик: Тимур Кинзикеев.

«Лебединое озеро» — единственное в своем роде произведение, которое можно слушать и смотреть десятки раз с постоянно возрастающим интересом. Изящная и женственная музыка балета вся, до последних мелочей, перелилась в танцы, нервно утонченные и постоянно разрешающиеся мечтательно-неясными аккордами исполнения. При этом не русская сказка, пройдя через обработку Чайковского и Льва Иванова, превратилась, однако, в живую символику всего того, что есть благородно-трогательного в душе славянской женщины.

Звуко-поэтический и пластический образ Одетты нежнее пушкинской Татьяны и бесплотнее Снегурочки Римского-Корсакова". История заколдованной девушки Одетты, ставшей по воле Злого Гения, чародея Ротбарта, Лебедем — легенда, знакомая с детства. А мотивы зловещего двойничества в образе Черного Лебедя Одиллии до сих пор дают пищу для творчества современным художникам всех видов и жанров искусства.

Прима-балерина — Наталья Кунгурцева.

«Классический Русский балет» — успешная московская труппа классического танца. Компания была основана в 2004 году, но за одиннадцать лет своей активной творческой жизни зарекомендовала себя как профессиональный развивающийся коллектив, в который вошли лучшие представители балетных школ России, талантливая перспективная молодежь и зрелые заслуженные мастера танца.

Основу балетной труппы на сегодняшний день составляют выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета имени А. Я. Вагановой (Санкт-Петербург) и других известных балетных школ России. В формировании коллектива Классического Русского балета принял участие его художественный руководитель, солист театра Хасан Усманов.

Классический Русский балет, помимо выступлений на столичных сценах, активно гастролирует по России и за рубежом. Спектакли Классического Русского балета с успехом были встречены зрителями Екатеринбурга, Киева, Одессы, а также публика с воодушевлением принимала труппу в Финляндии, Японии, Испании, Израиле, Австрии, Германии, Греции, Казахстане и др.

Репертуар труппы Классического Русского балета составляют, прежде всего, балеты классического наследия, великие произведения, вошедшие в Золотой фонд русского балета!

Цена билета: 600−1800 Р.