Лебединое озеро
Балет в двух действиях на музыку
«Лебединое озеро» — единственное в своем роде произведение, которое можно слушать и смотреть десятки раз с постоянно возрастающим интересом. Изящная и женственная музыка балета вся, до последних мелочей, перелилась в танцы, нервно утонченные и постоянно разрешающиеся мечтательно-неясными аккордами исполнения. При этом не русская сказка, пройдя через обработку Чайковского и Льва Иванова, превратилась, однако, в живую символику всего того, что есть благородно-трогательного в душе славянской женщины.
Звуко-поэтический и пластический образ Одетты нежнее пушкинской Татьяны и бесплотнее Снегурочки Римского-Корсакова". История заколдованной девушки Одетты, ставшей по воле Злого Гения, чародея Ротбарта, Лебедем — легенда, знакомая с детства. А мотивы зловещего двойничества в образе Черного Лебедя Одиллии до сих пор дают пищу для творчества современным художникам всех видов и жанров искусства.
Прима-балерина — Наталья Кунгурцева.
«Классический Русский балет» — успешная московская труппа классического танца. Компания была основана в 2004 году, но за одиннадцать лет своей активной творческой жизни зарекомендовала себя как профессиональный развивающийся коллектив, в который вошли лучшие представители балетных школ России, талантливая перспективная молодежь и зрелые заслуженные мастера танца.
Основу балетной труппы на сегодняшний день составляют выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета имени
Классический Русский балет, помимо выступлений на столичных сценах, активно гастролирует по России и за рубежом. Спектакли Классического Русского балета с успехом были встречены зрителями Екатеринбурга, Киева, Одессы, а также публика с воодушевлением принимала труппу в Финляндии, Японии, Испании, Израиле, Австрии, Германии, Греции, Казахстане и др.
Репертуар труппы Классического Русского балета составляют, прежде всего, балеты классического наследия, великие произведения, вошедшие в Золотой фонд русского балета!
Цена билета: 600−1800 Р.