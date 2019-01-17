Русский национальный классический балет представляет. П. И. Чайковский . Балет «Лебединое озеро». Сольные партии исполняют артисты Большого государственного академического театра России и Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. С. Немировича-Данченко.

«Лебединое озеро» — единственное в своем роде произведение, которое можно слушать и смотреть десятки раз с постоянно возрастающим интересом. Изящная и женственная музыка балета вся, до последних мелочей, перелилась в танцы, нервно утонченные и постоянно разрешающиеся мечтательно-неясными аккордами исполнения. При этом не русская сказка, пройдя через обработку Чайковского и Льва Иванова, превратилась в живую символику всего того, что есть благородно-трогательного в душе славянской женщины.

Звуко-поэтический и пластический образ Одетты нежнее пушкинской Татьяны и бесплотнее Снегурочки Римского-Корсакова. История заколдованной девушки Одетты, ставшей по воле Злого Гения, чародея Ротбарта, Лебедем — легенда, знакомая с детства. А мотивы зловещего двойничества в образе Черного Лебедя Одиллии до сих пор дают пищу для творчества современным художникам всех видов и жанров искусства.