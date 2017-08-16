Крутые виражи

«Новый театр» представляет вашему вниманию лирическую комедию по мотивам пьесы Эрика Ассу.

Режиссер — Анна Терешина.

Артисты: Юлия Школьникова, Андрей Лазукин.

Пьер, знакомится с молодой девушкой в баре, жена и ребенок уехали в отпуск, а значит квартира в полном его распоряжении. Очаровательная юная особа соглашается отправиться к нему. Но внезапно все начинает идти не по намеченному мужчиной сценарию. Загадочная гостья расставила для Пьера сети, в которых он моментально запутался. Чем же закончится эта встреча для них двоих?

Заказ билетов по телефону 38−46−55.