Крутые виражи
«Новый театр» представляет вашему вниманию лирическую комедию по мотивам пьесы Эрика Ассу.
Режиссер — Анна Терешина.
Артисты: Юлия Школьникова, Андрей Лазукин.
Пьер, знакомится с молодой девушкой в баре, жена и ребенок уехали в отпуск, а значит квартира в полном его распоряжении. Очаровательная юная особа соглашается отправиться к нему. Но внезапно все начинает идти не по намеченному мужчиной сценарию. Загадочная гостья расставила для Пьера сети, в которых он моментально запутался. Чем же закончится эта встреча для них двоих?
Заказ билетов по телефону 38−46−55.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 44
18 августа 2017, пятница
19:00
19 августа 2017, суббота
18:30
20 августа 2017, воскресенье
18:30
25 августа 2017, пятница
18:30