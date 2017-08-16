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Крутые виражи

Крутые виражи

«Новый театр» представляет вашему вниманию лирическую комедию по мотивам пьесы Эрика Ассу.

Режиссер — Анна Терешина.

Артисты: Юлия Школьникова, Андрей Лазукин.

Пьер, знакомится с молодой девушкой в баре, жена и ребенок уехали в отпуск, а значит квартира в полном его распоряжении. Очаровательная юная особа соглашается отправиться к нему. Но внезапно все начинает идти не по намеченному мужчиной сценарию. Загадочная гостья расставила для Пьера сети, в которых он моментально запутался. Чем же закончится эта встреча для них двоих?

Заказ билетов по телефону 38−46−55.

Где и когда?
Новый театр
Тула, пр. Ленина, 44
18 августа 2017, пятница
19:00
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19 августа 2017, суббота
18:30
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20 августа 2017, воскресенье
18:30
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