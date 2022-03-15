17 марта в Тульском театре «Эрмитаж» покажут лирическую комедию «Кадриль». Драматург Владимир Гуркин получил всенародное признание после выхода на экраны фильма «Любовь и голуби». Его персонажи всегда подкупают искренностью, непосредственностью, добротой и умением попадать в смешные ситуации.

Живут в большом деревенском доме соседи – Звягинцевы да Арефьевы. Хорошо живут, дружно. Но, как известно, у соседей и картошка лучше окучена, и достатка в доме больше. Да и муж чужой кажется домовитее и хозяйственнее. И вот в пылу перепалки Лида и Валя решают поменяться мужьями. Удивительный обмен в корне меняет их жизнь, стремительно закружив в вихре событий, словно в кадрили!

Продолжительность 2 часа, с антрактом.

Режиссёр-постановщик: Елена Королёва.

Художник-постановщик: Сергей Мазанов.

Действующие лица и исполнители:

Саня Арефьев – Александр Багно

Николай Звягинцев – Константин Еремеев

Валя, жена Сани – Наталия Лемешевская

Лида, жена Николая – Екатерина Сушкина

Макеевна – Марина Салькова

Также билеты можно приобрести в кассе театра «Эрмитаж» (проспект Ленина 85, к.4, Likёrka Loft).

Стоимость билетов от 300 рублей.