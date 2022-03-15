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Кадриль

Кадриль

17 марта в Тульском театре «Эрмитаж» покажут лирическую комедию «Кадриль». Драматург Владимир Гуркин получил всенародное признание после выхода на экраны фильма «Любовь и голуби». Его персонажи всегда подкупают искренностью, непосредственностью, добротой и умением попадать в смешные ситуации.

Живут в большом деревенском доме соседи – Звягинцевы да Арефьевы. Хорошо живут, дружно. Но, как известно, у соседей и картошка лучше окучена, и достатка в доме больше. Да и муж чужой кажется домовитее и хозяйственнее. И вот в пылу перепалки Лида и Валя решают поменяться мужьями. Удивительный обмен в корне меняет их жизнь, стремительно закружив в вихре событий, словно в кадрили!
 
Продолжительность 2 часа, с антрактом.
 
Режиссёр-постановщик: Елена Королёва.
 
Художник-постановщик: Сергей Мазанов.
 
Действующие лица и исполнители:
 
Саня Арефьев – Александр Багно
 
Николай Звягинцев – Константин Еремеев
 
Валя, жена Сани – Наталия Лемешевская
 
Лида, жена Николая – Екатерина Сушкина
 
Макеевна – Марина Салькова
 
Также билеты можно приобрести в кассе театра «Эрмитаж» (проспект Ленина 85, к.4, Likёrka Loft).
 
Стоимость билетов от 300 рублей. 
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
17 марта 2022, четверг
19:00
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Касса
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1 декабря, четверг 20:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
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15 апреля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
THE KOREA
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2 апреля, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 900 ₽
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 ₽  Билеты: 1000 ₽
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