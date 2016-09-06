Горе от ума

Спектакль по пьесе А. Грибоедова.

Режиссёр: Владимир Шинкарев

Худ. руководитель: Владимир Шинкарев

Комедия в стихах классика русской литературы Александра Сергеевича Грибоедова. Действие спектакля, поставленного на сцене Тульского областного театра юного зрителя, знакомит вас с молодым дворянином Александром Андреевичем Чацким, который вернулся из дальних странствий к своей возлюбленной — Софье Павловне Фамусовой, которую не видел три года. Молодые люди росли вместе и с детства любили друг друга… Классическая постановка будет интересна не только старшим школьникам, но также и старшему поколению зрителей.