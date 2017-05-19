Фраскита (Ивановский музыкальный театр)

Композитор: Ф. Легар.

Режиссер-постановщик: Н. Печерская.

Дирижер-постановщик: засл. арт. РФ А. Ладыженский.

Художник-постановщик: засл. раб. культ. России В. Новожилова.

Балетмейсер-постановщик: В. Лисовская.

Хормейстер-постановщик: С. Годлевская, В.Спиридонова.

В небольшом городке на юге Франции, по которому проходит граница Франции и Испании, в семействе разорившегося владельца табачной фабрики Аристида Жиро — переполох. Ждут племянника Армана, богатого парижанина, путешественника. Он должен, согласно брачному контракту, заключенному его отцом и дядей много лет назад, жениться на своей кузине Долли Жиро. Неожиданно, в городке появляется цыганский табор. Испанцы гонят его во Францию, французы в Испанию, доходит до оскорблений, и тогда вперед выходит молодая дерзкая, красавица — цыганка Фраскита. В руке её блеснул нож, Арман перехватывает руку и … на руке Фраскиты золотой браслет — его подарок невесте…