Евгений Гришковец: Прощание с бумагой

Евгений Гришковец, который на рубеже 2000-х переменил представления о жанре моноспектакля и даже сам стал определенным «жанром», показывает свою новую работу. «Прощание с бумагой» — это коллаж воспоминаний, ностальгия по «гуттенберговской вселенной» — по миру, где книги не светятся, а шуршат и пахнут типографской краской, а вместо СМС отправляются записки на клочке бумаги.