По пьесе И. С. Тургенева «Месяц в деревне».

Постановка: Алексея Басова.

Сценоргафия: Алексея Басова.

Свет, звук: Алексей Савенков.

Спектакль Камерного театра «Две женщины» это своего рода этюд, сочинение навеяное пьесой Ивана Сергеевича Тургенева «Месяц в деревне».

Действующие лица и исполнители: