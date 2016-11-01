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Две женщины

Две женщины

По пьесе И. С. Тургенева «Месяц в деревне».

Постановка: Алексея Басова.

Сценоргафия: Алексея Басова.

Свет, звук: Алексей Савенков.

Спектакль Камерного театра «Две женщины» это своего рода этюд, сочинение навеяное пьесой Ивана Сергеевича Тургенева «Месяц в деревне».

Действующие лица и исполнители:

  • Наталья Петровна — Елена Басова
  • Вера Александровна — Мария Попова
  • Аркадий Ислаев — Сергей Левашов
  • Ракитин — Алексей Басов
  • Алексей Беляев — Владислав Басов
  • Доктор Шпигельский — Олег Спиренков
  • Лизавета Богдановна — Светлана Соболева
  • Анна Семеновна — Елена Можайцева
Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
20 января 2017, пятница
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