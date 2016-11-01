Две женщины
По пьесе
Постановка: Алексея Басова.
Сценоргафия: Алексея Басова.
Свет, звук: Алексей Савенков.
Спектакль Камерного театра «Две женщины» это своего рода этюд, сочинение навеяное пьесой Ивана Сергеевича Тургенева «Месяц в деревне».
Действующие лица и исполнители:
- Наталья Петровна — Елена Басова
- Вера Александровна — Мария Попова
- Аркадий Ислаев — Сергей Левашов
- Ракитин — Алексей Басов
- Алексей Беляев — Владислав Басов
- Доктор Шпигельский — Олег Спиренков
- Лизавета Богдановна — Светлана Соболева
- Анна Семеновна — Елена Можайцева
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20 января 2017, пятница
19:00
21 января 2017, суббота
18:30